Γνωστή έγινε η ενδεκάδα του ΠΑΟΚ απέναντι στον Asteras AKTOR (01/03, 19:30) και την 23η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Ο ΠΑΟΚ θέλει να βάλει «τέλος», σε ένα σερί χωρίς νίκη, που έχει «χτίσει» τον τελευταίο καιρό. Για να τα καταφέρει, θα πρέπει να κερδίσει στην 23η αγωνιστική της Stoiximan Super League στην Τούμπα τον Asteras AKTOR (01/03, 19:30).

Λίγη ώρα πριν την έναρξη του ματς έγινα γνωστές και οι ενδεκάδες της αναμέτρησης. Κάτω από τα δοκάρια θα είναι ο Αντώνης Τσιφτσής.

Τζόντζο Κένι, Αλεσάντρο Βολιάκο, Γιάννης Μιχαηλίδης, Γκρεγκ Τέιλορ θα είναι από δεξιά προς αριστερά στην άμυνα.

Στο κέντρο θα παίξουν οι Μαντί Καμαρά, Χρήστος Ζαφείρης και ο Αλεσάντρο Βολιάκο θα έχει έναν πιο «ελεύθερο» χώρο.

Στο ένα «φτερό» της επίθεσης θα είναι ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς, στο άλλο ο Δημήτρης Χατσίδης και στην κορυφή ο Αλεξάντερ Γερεμέγεφ.

Η ενδεκάδα του ΠΑΟΚ: Τσιφτσής, Κένι, Βολιάκο, Μιχαηλίδης, Τέιλορ, Ζαφείρης, Καμαρά, Ζίβκοβιτς, Χατσίδης, Γερεμέγεφ.

Στον πάγκο θα είναι οι: Μοναστιρλής, Νικολακούλης, Μπάμπα, Σάντσεθ, Σάστρε, Θυμιάνης, Οζντόεφ, Ιβάνουσετς, Κωνσταντέλιας, Μπάλντε, Μύθου, Γιακουμάκης.