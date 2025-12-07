Γνωστοί έγιναν οι ποδοσφαιριστές, που θα ξεκινήσουν στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης ανάμεσα σε Άρη και ΠΑΟΚ (07/12, 19:30).

Όλα είναι έτοιμα για το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης. Ο ΠΑΟΚ φιλοξενεί τον Άρη (07/12, 19:30) στην Τούμπα, σε ένα πολύ σημαντικό ματς για τη 13η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Λίγη ώρα πριν την έναρξη της αναμέτρησης, έγιναν γνωστές και οι ενδεκάδες των δύο ομάδων.

Για τον «Δικέφαλο του Βορρά» θα έχουμε στην εστία του τον Γίρι Παβλένκα. Δεξιά στην άμυνα θα είναι ο Τζόντζο Κένι, ενώ αριστερά ο Μπάμπα. Στα στόπερ θα παίξουν οι Ντέγιαν Λόβρεν και Τόμας Κεντζιόρα.

Στα χαφ θα είναι οι Μαγκομέντ Οζντόεφ και Σουαλιχό Μεϊτέ, ενώ πιο μπροστά τους θα παίξει ο Λούκα Ιβάνουσετς.

Στο ένα «φτερό» της επίθεσης θα είναι ο Τάισον, στο άλλο ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς και στην κορυφή ο Γιώργος Γιακουμάκης.

Η ενδεκάδα του ΠΑΟΚ: Παβλένκα, Κένι, Κεντζιόρα, Λόβρεν, Μπάμπα, Οζντόεφ, Μεϊτέ, Ιβανούσετς, Τάισον, Ζίβκοβιτς, Γιακουμάκη.

Την ίδια ώρα, για τον φιλοξενούμενο, Άρη, κάτω από τα δοκάρια θα είναι ο Γιώργος Αθανασιάδης.

Στην άμυνα θα παίξουν οι Νόα Φαντιγκά, Λίντσεϊ Ρόουζ, Πέδρο Άλβαρο και Άλβαο Τεχέρο από δεξιά προς τα αριστερά.

Στα χαφ θα είναι οι Κώστας Γαλανόπουλος, Μόντσου και Ούρος Ράτσιτς. Στην τριάδα της επίθεσης θα παίξουν οι Κάρλος Πέρεθ, Φρέντικ Γένσεν και Λορέν Μορόν.

Η ενδεκάδα του Άρη: Αθανασιάδης, Τεχέρο, Φαντιγκά, Άλβαρο, Ρόουζ, Ράτσιτς, Μόντσου, Πέρεθ, Γαλανόπουλος, Γένσεν, Μορόν.