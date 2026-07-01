Τζιοβάνι και Ολυμπιακός «ανοίγουν» ένα νέο κεφάλαιο μαζί, σε μία κίνηση που είχε πει ο Βραζιλιάνος «μάγος» ότι μπορεί να έρθει στους Betarades.

Ο Τζιοβάνι επιστρέφει στην οικογένεια του Ολυμπιακού. Ο Βραζιλιάνος βετεράνος ποδοσφαιριστής αναλαμβάνει τον ρόλο του: Πρέσβη των Πειραιωτών στη Λατινική Αμερική.

Σε μία επιστροφή που ήρθε έπειτα από το 2013, που και ήταν σκάουτερ για λογαριασμό των «ερυθρολεύκων».

Παρ’ όλα αυτά, έγινε ευρέως γνωστός στο ελληνικό κοινό, για όσα έκανε στην 6ετή του παρουσία στην Ελλάδα για τον Ολυμπιακό.

Από 1999 έως και το 2005 φόρεσε τη φανέλα των Πειραιωτών και πρόλαβε να γίνει ένας από τους πιο αγαπητούς ποδοσφαιριστές.

Πλέον, επιστρέφει στην ομάδα όπου δοξάστηκε και αγαπήθηκε όσο λίγοι, ενώ πριν λίγα χρόνια είχε αφήσει «ανοιχτό» αυτό το ενδεχόμενο, όταν μίλησε στους Betarades!

Με μεγάλη χαρά ανακοινώνουμε ότι ο Τζιοβάνι Σίλβα ντε Ολιβέιρα αναλαμβάνει τον ρόλο του Πρέσβη του Ολυμπιακού στην Λατινική Αμερική!



It is with great pleasure that we announce that Giovanni Silva de Oliveira has been appointed as Olympiacos' Ambassador in Latin America!



Temos o… pic.twitter.com/cStwYfCA3U — Olympiacos FC (@olympiacosfc) July 1, 2026

«Στο κοντινό μέλλον, ίσως»

Το 2023 οι Αριστοτέλης Σαββίδης και Θοδωρής Ρίγανης ταξίδεψαν στη Βραζιλία, για μία σειρά από συνεντεύξεις.

Ανάμεσα σε αυτές ήταν και ο Τζιοβάνι. Ο «μάγος» όπως τον αποκαλούσαν οι φίλοι του Ολυμπιακού μίλησε για όλους και για όλα σε μία απολαυστική συζήτηση.

Στο τέλος, όταν και ήρθαν οι καθιερωμένες ερωτήσεις από το κοινό κλήθηκε να απαντήσει στο: «Αν θα ήθελε να αναλάβει κάποιο πόστο μελλοντικά στους Πειραιώτες».

Τότε, ο Τζιοβάνι ήταν αρκετά διστακτικός, καθώς τόνισε πως έχει δύο παιδιά και έχει την αφοσίωσή του εκεί. Όμως, άφησε πάντα «ανοιχτό» το ενδεχόμενο μίας μελλοντικής συνεργασίας, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Δυστυχώς αυτή τη στιγμή δεν μπορώ. Αλλά ποιος ξέρει; Στο κοντινό μέλλον, ίσως. Αν με προσκαλέσουν».

Τελικά, αυτή στιγμή δεν άργησε να έρθει. Με τον Ολυμπιακό να αποφασίζει να του δώσει έναν νέο ρόλο και τον Βραζιλιάνο να λέει το «ναι».

Σε μία συνεργασία που μπορεί πριν τρία χρόνια να μην είχε κανείς στο μυαλό του. Ωστόσο, ο Τζιοβάνι είχε φροντίσει να «δείξει» το πόσο θα το ήθελε.