Ο Ντάμιαν Σιμάνκσι είναι στην Πολωνία και συγκεκριμένα στη Βαρσοβία, για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του από την ΑΕΚ στη Λέγκια.

Ο Νταμιάν Σιμάνσκι ετοιμάζεται για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του από την ΑΕΚ στη Λέγκια Βαρσοβίας.

Ο Πολωνός χαφ βρίσκεται ήδη στη χώρα του, με την άδεια της ΠΑΕ ΑΕΚ, όπως ενημέρωσε η ίδια, για τις τελικές συζητήσεις με τη Λέγκια.

Ο Νταμιάν Σιμάνσκι φορά τη φανέλα της ΑΕΚ από τον Ιανουάριο του 2020, μετρώντας 190 συμμετοχές και 11 γκολ.

Είναι τρίτος ξένος σε συμμετοχές στην ιστορία της «Ένωσης», πίσω από τους Τόνι Σαβέβσκι και Αντρέ Σιμόες, αποτελώντας καταλυτικό στέλεχος, στην πορεία της ΑΕΚ προς το double του 2023.