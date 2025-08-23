Στη Ρωσία «συνδέουν» την ΑΕΚ με τον Ντμίτρι Μπαρίνοφ, κάνοντας λόγο για πρόταση ύψους 2.000.000 της «Ένωσης» στη Λοκομοτίβ Μόσχας, που απορρίφθηκε.

Η ΑΕΚ συνεχίζει τις προσπάθειές της για την απόκτηση ενός αμυντικού μέσου. Σύμφωνα με δημοσίευμα από τη Ρωσία, η «Ένωσης» είναι σε συζητήσεις για τον αρχηγό της Λοκομοτίβ Μόσχας, Ντμίτρι Μπαρίνοφ.

Το ρεπορτάζ αναφέρει ότι η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς προσέφερε 2 εκατομμύρια ευρώ για την απόκτησή του, αλλά η ομάδα του ήταν αρνητική, καθώς επιθυμεί να τον κρατήσει στο ρόστερ της.

Παρ’ όλα αυτά, οι διαπραγματεύσεις ενδέχεται να συνεχιστούν, καθώς ο 26χρονος αμυντικός μέσος φαίνεται να είναι «ανοικτός« στη μεταγραφή.

Ο Ντμίτρι Μπαρίνοφ έχει αφιερώσει όλη του την επαγγελματική καριέρα στη Λοκομοτίβ Μόσχας, όπου αγωνίζεται από το 2012. Από το 2016, όταν ανέβηκε στην πρώτη ομάδα, έχει καταγράψει 257 συμμετοχές, σκοράροντας δέκα γκολ και δίνοντας 23 ασίστ.

Αναλυτικά, τι αναφέρει το ρεπορτάζ από τη Ρωσία:

«Η ΑΕΚ προσέφερε 2 εκατομμύρια ευρώ για τον Μπαρίνοφ, αλλά η Λόκο απέρριψε κατηγορηματικά την προσφορά, καθώς θέλει να διατηρήσει τον ηγέτη της. Οι δύο πλευρές ενδέχεται να επαναλάβουν τις συνομιλίες. Ο αρχηγός της Λοκομοτίβ δεν ήταν αντίθετος στη μεταγραφή και θα μπορούσε να είχε κερδίσει 1,5 εκατομμύρια ευρώ ετησίως + μπόνους στην Αθήνα».