Οι ενδεκάδες στο ντέρμπι «αιωνίων» ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό.

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον Ολυμπιακό στη Λεωφόρο, για τη 2η αγωνιστική των Play Offs της Stoiximan Super League.

Ο Ράφα Μπενίτεθ ξεκινάει με τους Ρενάτο Σάντσες και Σαντίνο Αντίνο, ενώ από την άλλη πλευρά, ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ επέλεξε τον Ροντινέι στα εξτρέμ και τον Ντάνι Γκαρθία στον χώρο της μεσαίας γραμμής.

Αναλυτικά, οι ενδεκάδες στο Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός:

Παναθηναϊκός (Ρ. Μπενίτεθ): Λαφόν, Γεντβάι, Ίνγκασον, Ερνάντεθ, Καλάμπρια, Τσιριβέγια, Σάντσες, Κυριακόπουλος,Ταμπόρδα, Αντίνο, Τεττέη.

Ολυμπιακός (Χ. Μεντιλίμπαρ): Τζολάκης, Κοστίνια, Ρέτσος, Πιρόλα, Ορτέγκα, Γκαρθία, Έσε, Μαρτίνς, Ροντινέι, Τσικίνιο, Ελ Κααμπί.