Τι ανέφερε ο γνωστός δημοσιογράφος, Εκρέμ Κονούρ, για τον Σαντιάγο Έσε, τις ομάδες που τον τσεκάρουν και τη στάση που κρατά ο Ολυμπιακός.

Ο Σαντιάγο Έσε βρίσκεται στα «ραντάρ» της Γαλατάσαραϊ, ενώ ο Ολυμπιακός δέχθηκε πρόταση ύψους 13.000.000 ευρώ, από ομάδα της Γερμανίας.

Αυτές τις πληροφορίες μοιράστηκε στο «X», ο γνωστός δημοσιογράφος από την Τουρκία και ειδικός στις μεταγραφές, Εκρέμ Κονούρ.

Δεν κατονόμασε την ομάδα της Bundesliga, αλλά γνωστοποίησε το ύψος της πρότασης που έφτασε στους Πειραιώτες, αλλά και τις δικές τους απαιτήσεις.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει ο ίδιος δημοσιογράφος στην ανάρτησή του, ο Ολυμπιακός δεν σκοπεύει να πουλήσει τον Σαντιάγο Έσε για λιγότερα από 23.000.000 ευρώ.

🚨#Olympiacos 🇦🇷 Santiago Hezze – transfer talks!



📌 Galatasaray interested in Olympiacos’ 24‑year‑old Argentine midfielder.



⚡️ German club bid €13M; Olympiacos asking €23M. pic.twitter.com/HveQqz9FmN — Ekrem KONUR (@Ekremkonur) January 30, 2026

Ο Ολυμπιακός απέκτησε τον Σαντιάγο Έσε το καλοκαίρι του 2023, δαπανώντας 4.000.000 ευρώ, για να αποσπάσει το «οκ» της Ουρακάν.

Υπήρξε βασικό μέλος και καθοριστικός στην κατάκτηση του Conference League το 2024, ενώ με τις τελευταίες εμφανίσεις στο Champions League, έχει συγκεντρώσει ακόμα περισσότερα βλέμματα πάνω του.

Σύμφωνα με το Transfermarkt, κοστολογείται στα 14.000.000 ευρώ, έχοντας ανεβάσει κατά 60% περίπου, τη χρηματιστηριακή αξία με την οποία πρωτοήρθε στην Ελλάδα. Παράλληλα, δεσμεύεται με συμβόλαιο έως το καλοκαίρι του 2028.