Πρώην διεθνής ποδοσφαιριστής με πέρασμα από τον Παναθηναϊκό ο άνθρωπος που κάνει ότι μπορεί για να κρατήσει τον Ίγκορ Τούντορ στην αφρόκρεμα.

Ο Ίγκορ Τούντορ παραμένει στην ποδοσφαιρική επικαιρότητα τα τελευταία χρόνια για τους λάθους όμως λόγους.

Ο Κροάτης τεχνικός και πρώην παίκτης της Γιουβέντους, έχει κατορθώσει να έχει πάντοτε δουλειά και μάλιστα σημαντικά πρότζεκτ παρότι δεν έχει κατορθώσει – για την ώρα τουλάχιστον – να επιδείξει σημαντικό έργο στην προπονητική του καριέρα. Η οποία μεταξύ άλλων συμπεριλάμβανε και τον ΠΑΟΚ, από τον οποίο απολύθηκε τη σεζόν 2015-16.

Από τότε ο Τούντορ έχει αλλάξει εννιά ομάδες δίχως να μακροημερεύσει σε κάποια από αυτές. Ακόμα κι έτσι βέβαια, παρότι τα αποτελέσματα δεν βοηθούν, οι ιθύνοντας των ομάδων τον εμπιστεύονται για να τις καθοδηγήσει στον δρόμο των επιτυχιών. Όπως συνέβη πρόσφατα και με την Τότεναμ, η οποία πίστεψε στον Τούντορ και του έδωσε τα ηνία.

Η θέση του βέβαια κάθε άλλο παρά σίγουρη μοιάζει αφού οι «πετεινοί» βουλιάζουν στην βαθμολογία της Premier League και ο υποβιβασμός μοιάζει με σενάριο ορατό.

Σαν να μην έφτανε η δυσπιστία του φίλαθλου κοινού των Spurs στο πρόσωπο του Τούντορ, ήρθε να προστεθεί και η πέρα για πέρα άστοχη απόφασή του να δώσει φανέλα βασικού στον 22χρονο Αντονίν Κίνσκι κάτω από τα δοκάρια, τον οποία άλλαξε αφού έφαγε τρία γκολ στο πρώτο τέταρτο με τον Βικάριο στην βαριά ήττα από την Ατλέτικο Μαδρίτης με 5-2.

Το παραπάνω γεγονός ήρθε να προστεθεί στο ήδη βαρύ κλίμα που υπάρχει στο Λονδίνο για τον Ιγκόρ Τούντορ, ο οποίος βρίσκεται για μία ακόμα φορά στο χείλος της απόλυσης, μόλις έναν μήνα αφότου ανέλαβε την τεχνική ηγεσία των «πετεινών».

Κι αν απορείτε «πώς βρίσκει τις δουλειές αυτές (Μαρσέιγ, Γιουβέντους, Τότεναμ), τους τελευταίους μήνες ο Ιγκόρ Τούντορ, η απάντηση κρύβεται πίσω από τον ατζέντη του. Τον Άντονι Σέριτς, ο οποίος θήτευσε μάλιστα και στα μέρη μας την τριετία 2005-08 για λογαριασμό του Παναθηναϊκού.

Επιλογή του Αλμπέρτο Μαλεζάνι στο «τριφύλλι» με τον οποίο είχαν συνεργαστεί και στην Βερόνα τη σεζόν 2001-02, πριν παραχωρηθεί δανεικός σε Μπρέσια, Πάρμα και Λάτσιο.