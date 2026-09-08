Αυτά είναι τα τρία παιχνίδια από τα οποία θα απουσιάσει ο Σίριλ Ντέσερς, μετά την τιμωρία που του επιβλήθηκε.

Με ποινή τριών αγωνιστικών τιμωρήθηκε ο Σίριλ Ντέσερς μετά την αποβολή του στο ντέρμπι ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ (06/09, 3-1), με τους «πράσινους» να ετοιμάζουν έφεση με στόχο τη μείωση της ποινής στη μία αγωνιστική.

Από την πλευρά των «πράσινων» υποστηρίζεται πως η ενέργειά του δεν αποτελούσε βιαιοπραγία, αλλά μια στιγμιαία απώθηση για να πάρει καλύτερη θέση έναντι του αντιπάλου του, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι βάσει των κανονισμών δεν υπάρχει το ενδεχόμενο μείωσης στις δύο αγωνιστικές, αλλά μόνο στη μία.

Από εκεί και πέρα, έχει ενδιαφέρον να δούμε τα παιχνίδια στα οποία ο Παναθηναϊκός θα στερηθεί τον Ντέσερς, σε περίπτωση που η ποινή του παραμείνει ως έχει.

Το αδιανόητο show του Τεττέη για τον Παναθηναϊκό: Όσα έκανε κόντρα στον ΠΑΟΚ (video) Ο Ανδρέας Τεττέη ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής στη νίκη του Παναθηναϊκού επί του ΠΑΟΚ στο ντέρμπι του ΟΑΚΑ. Οι αριθμοί που έκαναν τη διαφορά.

Αυτά θα είναι τα εξής:

10/09, 21:15: Παναθηναϊκός – Κηφισιά, Stoiximan Super League

13/09, 21:30: Παναθηναϊκός – Παναιτωλικός, Stoiximan Super League

16/09: Κηφισιά – Παναθηναϊκός, Superbet Κύπελλο Ελλάδας