Με ποινή τριών αγωνιστικών τιμωρήθηκε ο Σίριλ Ντέσερς μετά την αποβολή του στο ντέρμπι ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ (06/09, 3-1), με τους «πράσινους» να ετοιμάζουν έφεση με στόχο τη μείωση της ποινής στη μία αγωνιστική.
Από την πλευρά των «πράσινων» υποστηρίζεται πως η ενέργειά του δεν αποτελούσε βιαιοπραγία, αλλά μια στιγμιαία απώθηση για να πάρει καλύτερη θέση έναντι του αντιπάλου του, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι βάσει των κανονισμών δεν υπάρχει το ενδεχόμενο μείωσης στις δύο αγωνιστικές, αλλά μόνο στη μία.
Από εκεί και πέρα, έχει ενδιαφέρον να δούμε τα παιχνίδια στα οποία ο Παναθηναϊκός θα στερηθεί τον Ντέσερς, σε περίπτωση που η ποινή του παραμείνει ως έχει.
Αυτά θα είναι τα εξής:
10/09, 21:15: Παναθηναϊκός – Κηφισιά, Stoiximan Super League
13/09, 21:30: Παναθηναϊκός – Παναιτωλικός, Stoiximan Super League
16/09: Κηφισιά – Παναθηναϊκός, Superbet Κύπελλο Ελλάδας