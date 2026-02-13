Αναλυτικά, όσα ανέφερε ο πρόεδρος της Επιτροπής Διοίκησης του Καυτανζογλείου, Στέργιος Μπαλοδήμος, για την παραχώρησή του στον ΠΑΟΚ.

Ο Στέργιος Μπαλοδήμος, πρόεδρος της Επιτροπής Διοίκησης του Καυτανζόγλειο Στάδιο, τοποθετήθηκε για τις τελευταίες εξελίξεις γύρω από την παραχώρηση της εγκατάστασης στον ΠΑΟΚ, επισημαίνοντας πως απομένει μόνο το τυπικό σκέλος των υπογραφών.

Μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό «Metropolis», ανέφερε ότι η ολοκλήρωση της συμφωνίας καθυστέρησε εξαιτίας του τραγικού δυστυχήματος που σημειώθηκε στη Ρουμανία.

«Με τον ΠΑΟΚ μιλάμε συνέχεια, θεωρώ ότι μένουν κάποια τελείως τυπικά για να ολοκληρωθεί η συμφωνία η οποία πήγε πίσω λόγω του τραγικού δυστυχήματος στη Ρουμανία, αλλά εμείς σαν Καυτατζόγλειο είμαστε έτοιμοι για να υπογράψουμε με τον ΠΑΟΚ και το Υπουργείο», ανέφερε στην αρχική του τοποθέτηση σχετικά με το Καυτανζόγλειο.

Για το τι αφορά το μνημόνιο που θα υπογράψουν τόνισε: «Αφορά πράγματα που θα αναλάβει να κάνει ο ΠΑΟΚ στο γήπεδο και θα συμψηφιστούν στα ενοίκια με στόχο ο ΠΑΟΚ να μετακομίσει από το καλοκαίρι στο γήπεδο, δηλαδή να αγωνίζεται με τη νέα αγωνιστική περίοδο στο Καυτατζόγλειο. Υπάρχουν εργασίες που πρέπει να ξεκινήσουν από τον Μάρτιο και για να γίνει αυτό, η συμφωνία θα πρέπει να ολοκληρωθεί τις επόμενες ημέρες. Αφορά τα αποδυτήρια, τον χλοοτάπητα, κάποιες εργασίες περιμετρικά του γηπέδου. Από τους πόρους έχουμε δεσμεύσει 11 εκατομμύρια για μία ολική ανακαίνιση του γηπέδου η οποία θα τρέχει παράλληλα με την παρουσία του ΠΑΟΚ. Θα αλλάξει επίσης ο πίνακας, οι λάμπες και θα μιλάμε για έργα που δεν θα επηρεάζουν την αισθητική του κόσμου».

Για τη χωρητικότητα: «Η πλήρης χωρητικότητα του γηπέδου 27.200, θα είναι διαθέσιμη».

Για τον Ηρακλή: «Καλή επιτυχία και στον Ηρακλή που ξεκινάει την προσπάθεια του στα playoffs, εμάς θα μας χαροποιήσει διπλά η παρουσία του γιατί θα είναι βολική και στον προγραμματισμό μας με κλειδάριθμο για τα εντός έδρας παιχνίδι των δύο ομάδων».