Ο Μάρκο Νίκολιτς αναμένεται να δώσει χρόνο συμμετοχής στον Μάρκο Γκρούγιτς, στο φιλικό της ΑΕΚ με τον ΠΑΣ Γιάννινα.

Η ΑΕΚ «είδε» στη διακοπή των πρωταθλημάτων μία ευκαιρία για φιλικό παιχνίδι, στο οποίο ο Μάρκο Γκρούγιτς αναμένεται να κάνει «πρεμιέρα».

Έτσι, προγραμμάτισε ματς απέναντι στον ΠΑΣ Γιάννινα στο προπονητικό της κέντρο στα Σπάτα.

Κατά αυτόν τον τρόπο, ο Μάρκο Νίκολιτς θα καταφέρει να κρατήσει «ζεστούς» τους ποδοσφαιριστές που δεν έχουν υποχρεώσεις με τις εθνικές τους ομάδες, αλλά και να δώσει αγωνιστικά λεπτά σε εκείνους που δεν έχουν παίξει αρκετά.

Το συγκεκριμένο φιλικό έχει προγραμματιστεί για το πρωί της Δευτέρας (08/09) στις 11:00. Σημειώνεται θα διεξαχθεί «κεκλεισμένων των θυρών» και χωρίς τηλεοπτική κάλυψη.

Τα «φώτα», προφανώς, είναι στραμμένα πάνω στον Μάρκο Γκρούγιτς, το τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα της ΑΕΚ, που «πάει» για ντεμπούτο.

Από την άλλη πλευρά, οι Γιαννιώτες έφτασαν στην πρωτεύουσα οδικώς, αλλά με πείσμα και αφοσίωση, ώστε να ξεπεράσουν φέτος όλα τα προβλήματα που ταλανίζουν την ομάδα.