Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε τον Ράφα Μπενίτεθ και η ημερομηνία της παρουσίασής του, σε συνέντευξη Τύπου στο Κορωπί, έγινε γνωστή.

Ο Παναθηναϊκός πέρασε με κάθε επισημότητα στην εποχή Ράφα Μπενίτεθ!

Το πρωί της Παρασκευής (24/10), αμέσως μετά την ανακοίνωση για τη λήξη της συνεργασίας με τον Χρήστο Κόντη, η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοίνωσε πως ο Ράφα Μπενίτεθ είναι ο νέος προπονητής του συλλόγου.

«Ο κορυφαίος τεχνικός που έχει έρθει σε ελληνική ομάδα», ανέφερε χαρακτηριστικά η ανακοίνωση των «πρασίνων», συμπληρώνοντας πως «η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με έναν εκ των πλέον επιτυχημένων προπονητών του παγκοσμίου ποδοσφαίρου».

Παράλληλα, έγινε γνωστό το μέρος και η ώρα κατά την οποία, ο Παναθηναϊκός θα παρουσιάσει τον Ράφα Μπενίτεθ.

Συγκεκριμένα, ο 65χρονος Ισπανός προπονητής θα παρουσιαστεί σε συνέντευξη Τύπου στο Κορωπί, το Σάββατο 25 Οκτωβρίου στις 12:00.