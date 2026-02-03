Η Stoiximan Super League ανακοίνωσε πότε ορίστηκαν τα παιχνίδια Παναθηναϊκός-ΟΦΗ και Κηφισιά-ΠΑΟΚ, τα οποία είχαν αναβληθεί.

Τα Παναθηναϊκός-ΟΦΗ και Κηφισιά-ΠΑΟΚ, που είχαν αναβληθεί από την 1η και την 18η αγωνιστική, αντίστοιχα, απέκτησαν ημερομηνία διεξαγωγής, όπως ανακοινώθηκε επίσημα από την Stoiximan Super League.

Παράλληλα, υπήρξε αλλαγή ημέρας για την αναμέτρηση του Λεβαδειακού με τον Ολυμπιακού, στο πλαίσιο της 21ης αγωνιστικής του ελληνικού πρωταθλήματος.

Αναλυτικά, η ανακοίνωση της Stoiximan Super League:

«Σε συνέχεια των από 25.06.2025, 09.09.2025 και 08.12.2025 αποφάσεων του Δ.Σ. της Super League, οι εξ αναβολής αγώνες, ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ – Ο.Φ.Η. της 1ης αγωνιστικής και ΚΗΦΙΣΙΑ – Π.Α.Ο.Κ. της 18ης αγωνιστικής του Πρωταθλήματος Stoiximan Super League, ορίζονται ως ακολούθως:

18:00 Παναθηναϊκός – ΟΦΗ / Λεωφόρος

20:00 Κηφισιά – ΠΑΟΚ / Γήπεδο Νεάπολης Νίκαιας

Επίσης, σύμφωνα με την από 08.12.2025 απόφαση του Δ.Σ. ο αγώνας ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ της 21ης αγωνιστικής θα διεξαχθεί το Σάββατο, 14.02.2026 και ώρα 19:30 (αντί για Κυριακή 15.02 στις 16:00).».