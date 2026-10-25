Ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ έκανε ειδική μνεία σε έναν ποδοσφαιριστή που δεν είχε αρκετό χρόνο συμμετοχής έως τώρα.

Ο Ολυμπιακός είχε εύκολο απόγευμα στο «Γ. Καραϊσκάκης», για την 8η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Οι Πειραιώτες, έχοντας έναν «καυτό» Ζότα Σίλβα που πέτυχε χατ-τρικ, επικράτησε με 5-0 (25/10) της Καλαμάτας, πετυχαίνοντας την 7η σερί νίκη του σε όλες τις διοργανώσεις.

Μετά το φινάλε του παιχνιδιού, ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ μίλησε στο πλαίσιο της συνέντευξης Τύπου, τονίζοντας πως για έναν προπονητή είναι πολύ ευχάριστο να έχει στη διάθεσή του όλους τους ποδοσφαιριστές του, ενώ έκανε ειδική μνεία και στην εμφάνιση του Ζινεντίν Σμαΐλοβιτς.

Αναλυτικά, όσα είπε ο Αλγουαθίλ στη συνέντευξη Τύπου:

Για το γεγονός ότι αυτή ήταν η καλύτερη εμφάνιση του Ολυμπιακού φέτος και αν η επιστροφή του Μπέιλι του βάζει «πονοκέφαλο»: «Όχι δεν είναι πονοκέφαλος για εμένα, είμαι ικανοποιημένος. Να σας πω και έναν ακόμη εγώ, είχε καταπληκτική εμφάνιση ο Σμαΐλοβιτς.

Είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος δεν έχει αρκετό χρόνο έως τώρα, αλλά απέδειξε ότι είναι έτοιμος όποτε χρειαστεί. Είμαστε ικανοποιημένοι για τη συνολική εικόνα της ομάδας, τον Ζότα Σίλβα, τον Μπέιλι, τον Ρόκα, τον Φορτούνη, γενικότερα τα νέα για τον προπονητή είναι πολύ καλά».

Για το παράπονο που είχε από την ομάδα του ότι δεν σκοράρει και αν το σημερινό ήταν μια… απάντηση και για το πόσο εύκολο είναι να κρατάει σε εγρήγορση του Ρόκα και Μάριους που είναι εκτός ευρωπαϊκής λίστας: «Είμαι πολύ ικανοποιημένος με την εμφάνιση σήμερα. Το είπα αυτό την Πέμπτη γιατί έβλεπα ότι δημιουργούμε φάσεις, αλλά δεν σκοράρουμε και σήμερα πήρα την… απάντηση μου από τους παίκτες.

Το πιο σημαντικό είναι ότι βοηθούν όλοι, ακόμα και παίκτες που δεν έχουν πολύ χρόνο συμμετοχής, μπαίνουν στο παιχνίδι και τα δίνουν όλα. Βοηθάει πολύ και το γεγονός ότι έχουμε παιχνίδι ανά τρεις ημέρες και όλοι παίρνουν τις ευκαιρίες τους και ο καθένας δείχνει τι αξίζει».

𝐏𝐢𝐫𝐚𝐞𝐮𝐬 𝐨𝐧 𝐚 𝐒𝐮𝐧𝐝𝐚𝐲. 🔴⚪️



5 goals. +3 points. Nothing better. 👌🏻 pic.twitter.com/SyuXNHS3eX — Olympiacos FC (@olympiacosfc) October 25, 2026

Για το γεγονός ότι ο Φρόιλερ παίζει ασταμάτητα με Ολυμπιακό και εθνική Ελβετίας και αν αποτελεί τον ηγέτη της ομάδας στο κέντρο: «Είναι πραγματικά αυτός που έχει την μπαγκέτα στο κέντρο. Δεν χρειάζεται να μιλήσω για την ποιότητα και την εμπειρία του, όλοι το βλέπουν. Δείχνει συνεχώς τι αξίζει και μαθαίνει πολλά στους νέους ποδοσφαιριστές.

Δεν είναι όμως μόνο ο Φρόιλερ, όλοι βάζουν το λιθαράκι τους, δεν χρειάζεται να μιλήσω μεμονωμένα για τον κάθε παίκτη, όλοι δείχνουν διάθεση και την ποιότητα τους».

Για το αν βοήθησε που η Καλαμάτα έπαιξε επιθετικά και δεν κλείστηκε όπως κάνουν οι περισσότερες ομάδες στο «Γ. Καραϊσκάκης»: «Πράγματι η Καλαμάτα έπαιξε πιο ανοιχτά σήμερα, όπως συνηθίζει. Εμείς βρήκαμε τις αδυναμίες της και μπορέσαμε να επιβληθούμε με τον τρόπο μας.

Έχουμε αποδείξει όμως, ότι απέναντι και σε ομάδες με κλειστές άμυνες βρίσκουμε τον τρόπο να δημιουργήσουμε ευκαιρίες. Ο κάθε προπονητής έχει την τακτική του, η δική μας δουλειά είναι να βρίσκουμε τον τρόπο να ξεπερνάμε κάθε εμπόδιο».