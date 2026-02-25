«Έφυγαν» τα πρώτα 8.000 εισιτήρια από τον κόσμο της «Ένωσης» για το Βόλος-ΑΕΚ (01/03, 17:30). Πότε γίνονται διαθέσιμα περισσότερα.

Ο κόσμος της ΑΕΚ εξαφάνισε μέσα σε λίγες ώρες τα πρώτα 8.000 εισιτήρια που έδωσε στην κυκλοφορία ο Βόλος για το επερχόμενο ματς στο Πανθεσσαλικό (01/03, 17:30).

Η δίψα του για να βρεθεί στο πλάι της αγαπημένης του ομάδας είναι οφθαλμοφανής και θα ανοίξουν νέες θύρες για να ικανοποιήσουν τις ανάγκες.

Το μεσημέρι της Τετάρτης (25/02) αναμένεται νέα ανακοίνωση από την ΠΑΕ Βόλος, όσον αφορά τα εισιτήρια για το ματς με την ΑΕΚ, και τότε είναι γνωστό πως θα τεθούν για πώληση ακόμα περισσότερα, που θα αφορούν νέες θύρες του γηπέδου.

Μοιάζει δεδομένο πως και η νέα παρτίδα εισιτηρίων θα εξαφανιστεί, καθώς η ζήτηση παραμένει μεγάλη και πλέον μένει να δούμε τον τελικό αριθμό των φίλων της ΑΕΚ που θα βρεθούν στις εξέδρες του Πανθεσσαλικού.

Αυτός είναι και ο λόγος που από την πλευρά της «Ένωσης» έχουν ζητηθεί όλα τα διαθέσιμα εισιτήρια, κάτι που θα γίνει μεν, αλλά σταδιακά από την ΠΑΕ Βόλος, για να καλυφθούν οι ανάγκες των φίλων της ΑΕΚ.