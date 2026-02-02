Το Football Meets Data αναλύει τα δεδομένα στην Stoiximan Super League, μετά το πέρας της 19ης αγωνιστικής.

Η Stoiximan Super League μπαίνει σιγά-σιγά στην τελική της ευθεία, όσον αφορά την ολοκλήρωση της κανονικής διάρκειας.

Μετά την ισοπαλία της ΑΕΚ με τον Ολυμπιακό (01/02, 1-1), ο μεγάλος νικητής της αγωνιστικής είναι, φυσικά, ο ΠΑΟΚ.

Ο «Δικέφαλος του Βορρά» αύξησε τις πιθανότητές του στην «κούρσα» της κατάκτησης του τίτλου, σύμφωνα με το Football Meets Data.

Συγκεκριμένα, ο ΠΑΟΚ αύξησε τις πιθανότητές του κατά 4%, την στιγμή που η ΑΕΚ έπεσε κατά 2% στη «μάχη» για την κορυφή και 3% για την πρώτη 3άδα.

Από εκεί και πέρα, όσον αφορά την εξασφάλιση μιας θέσης στην πρώτη 4άδα, ο Λεβαδειακός ανέβασε τις πιθανότητές του κατά 4%, μετά τη νίκη στο ματς με τον Αστέρα (01/02, 3-1).

Αντίθετα, παρά τη νίκη του, ο Παναθηναϊκός μοιάζει να έμεινε πίσω, πέφτοντας κατά 3%.