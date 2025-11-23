Επιστροφή και για τον ΠΑΟΚ στις υποχρεώσεις του σε λίγες ώρες, καθώς αντιμετωπίζει την Κηφισιά (23/11, 19:00). Τι «ετοιμάζει» ο Ραζβάν Λουτσέσκου, για τη βασική ενδεκάδα;

Επιστροφή στις αγωνιστικές υποχρεώσεις για τον ΠΑΟΚ. Ο «Δικέφαλος του Βορρά» είδε πριν τη «διακοπή» τον Παναθηναϊκό να του βάζει «στοπ» στο εντυπωσιακό σερί που «έτρεχε».

Ωστόσο, πλέον, υπάρχει μία νέα «αποστολή» σε λίγες ώρες, αυτή για την 11η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Οι Θεσσαλονικείς θα φιλοξενήσουν την Κηφισιά (23/11, 19:00) των πολλών απουσιών στην Τούμπα.

Ποιο είναι το «πλάνο» του Ραζβάν Λουτσέσκου, για το βασικό σχήμα;

H θέση κάτω από τα δοκάρια είναι ακόμα «ερωτηματικό», καθώς οι Αντώνης Τσιφτσής και Γίρι Παβλένκα έχουν πολλές πιθανότητες να ξεκινήσουν.

Στην άμυνα η τετράδα μοιάζει να έχει «κλειδώσει». Τζόντζο Κένι, Ντέγιαν Λόβρεν, Γιάννης Μιχαηλίδης και Μπάμπα έχουν τον «πρώτο λόγο» για την ενδεκάδα.

Γιατί ο Κωνσταντέλιας φέτος, είναι κάτι τελείως διαφορετικό για τον ΠΑΟΚ Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας «άλλαξε» και ο ΠΑΟΚ κερδίζει όλο και περισσότερα στοιχεία από το παιχνίδι του.

Στα χαφ το δίδυμο Μαγκομέντ Οζντόεφ – Σουαλιχό Μεϊτέ δύσκολα θα «σπάσει», αν και ο Αλεσάντρο Μπιάνκο είναι ένας υποψήφιος.

Στη μεσοεπιθετική γραμμή, οι Γιάννη Κωνσταντέλια και Κίριλ Ντεσπόντοφ απουσιάζουν. Για αυτό, οι Τάισον, Λούκα Ιβάνουσετς και Αντρίγια Ζίβκοβιτς έχουν προβάδισμα, με τον Δημήτρη Πέλκα επίσης να διεκδικεί μία θέση.

Στην κορυφή της επίθεσης πιθανότατα θα είναι ο Γιώργος Γιακουμάκης.

Η πιθανή ενδεκάδα του ΠΑΟΚ:

Τσιφτσής (Παβλένκα), Κένι, Λόβρεν, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Οζντόεφ, Μεϊτέ (Μπιάνκο), Ιβάνουσετς (Πέλκας), Τάισον, Ζίβκοβιτς, Γιακουμάκης.