Η ΑΕΚ έχει μία μεγάλη ευκαιρία μπροστά της, ώστε να «πατήσει» κορυφή. Πώς θα «ψάξει» τη νίκη απέναντι στον ΟΦΗ (21/12, 21:00) ο Μάρκο Νίκολιτς;

Ο Ολυμπιακός «στραβοπάτησε» απέναντι στην Κηφισιά (20/12, 1-1) και η ΑΕΚ έχει μία μεγάλη ευκαιρία μπροστά της για να «πατήσει» κορυφή.

Κι αυτό, γιατί με νίκη θα «μπει» στη νέα χρονιά ως πρώτη στη βαθμολογία του πρωταθλήματος και στο +1 από τους Πειραιώτες.

Αυτό θα το επιχειρήσει στην 15η αγωνιστική της Stoiximan Super League και την αναμέτρηση με τον ΟΦΗ (21/12, 21:00) στην OPAP Arena.

Ποιοι έχουν προβάδισμα, ώστε να ξεκινήσουν την αναμέτρηση για την «Ένωση»;

Κάτω από την εστία θα είναι ο Θωμάς Στρακόσα. Δεξιά στην άμυνα θα είναι ο Λάζαρος Ρότα και στα αριστερά ο Σταύρος Πήλιος. Ο Αρόλντ Μουκουντί όλα δείχνουν πως θα επιστρέψει στη βασική ενδεκάδα, με «παρτενέρ» τον Φελίπε Ρέλβας.

Στα χαφ προβάδισμα έχουν οι Ραζβάν Μαρίν και Πέτρος Μάνταλος. Oι Δημήτρης Καλοσκάμης, Ζοάο Μάριο και Ρόμπερτ Λιούμπισιτς όλα δείχνουν ότι θα είναι πίσω από τον προωθημένο, Λούκα Γιόβιτς.

Η πιθανή ενδεκάδα της ΑΕΚ:

Στρακόσα, Ρότα, Πήλιος, Μουκουντί (Βίντα), Ρέλβας, Μαρίν, Μάνταλος, Λιούμπισιτς, Ζοάο Μάριο, Καλοσκάμης, Γιόβιτς.