Τι σκέφτεται ο Ράφα Μπενίτεθ για το ΟΦΗ-Παναθηναϊκός (22/02, 16:00) και ποιοι έχουν το προβάδισμα, για τις αρχικές ενδεκάδες.

ΟΦΗ και Παναθηναϊκός θα δώσουν τη δική τους «μάχη» για την 22η αγωνιστική της Stoiximan Super League, στο άδειο -λόγω τιμωρίας- Παγκρήτιο (22/02, 16:00) και οι αρχικές ενδεκάδες των δύο ομάδων, μοιάζει σχετικά εύκολο να «προβλεφθούν».

Ο στόχος για το σύνολο του Ράφα Μπενίτεθ παραμένει η 4αδα, ενώ από την άλλη πλευρά, εκείνο του Χρήστου Κόντη θέλει να «κλειδώσει» σιγά-σιγά την παρουσία του στα Play Offs 5-8.

Είναι ένα ματς ιδιαίτερο, αφού σε 14 ημέρες περίπου, οι δύο ομάδες θα ξανασυναντηθούν για το εξ αναβολής παιχνίδι μεταξύ τους. Αυτήν τη στιγμή, όμως, αμφότεροι χρειάζονται βαθμούς.

Ο Παναθηναϊκός έχει τις απουσίες των Τουμπά, Πάλμερ, Πελίστρι, Ντέσερς, Σισοκό, Τσιριβέγια και Κώτσιρα, με την τριάδα στην άμυνα να μοιάζει ως το πιθανότερο σενάριο για τις αρχικές ενδεκάδες.

Ο Λαφόν θα είναι κάτω από τα δοκάρια, με τους Καλάμπρια και Κυριακόπουλο στα άκρα. Ίνγκασον, Γεντβάι και Κάτρης θα είναι οι τρεις στην άμυνα, με τους Μπακασέτα και Κοντούρη στο κέντρο. Τέλος, στην επίθεση θα είναι οι Ζαρουρί και ένας εκ των Τζούρισιτς/Παντελίδη στα άκρα, και στην κορυφή ο Τεττέη.

Όσον αφορά τον ΟΦΗ, ο Χρήστος Κόντης μοιάζει ως πιθανότερο σενάριο να παρατάξει τον Χριστογεώργο κάτω από τα δοκάρια, τους Κρίζμανιτς, Κωστούλα, Πούγγουρα και Αθανασίου στην άμυνα. Κανελλόπουλος, Ανδρούτσος και Αποστολάκης θα βρεθούν στον χώρο του κέντρο, με τους Νους, Σαλσέδο και Φούντα, να σχηματίζουν την επιθετική τριάδα.