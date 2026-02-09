Όσα ανέφερε ο προπονητής του ΠΑΟΚ, Ραζβάν Λουτσέσκου, για τις χαμένες ευκαιρίες της ομάδας του στο ματς με τον Άρη (0-0, 08/02).

Άρης και ΠΑΟΚ «κόλλησαν» στο 0-0 (08/02) στο Κλεάνθης Βικελίδης, στο μεταξύ τους ντέρμπι για την 20η αγωνιστική της Stoiximan Super League, και μετά το ματς, ο Ραζβάν Λουτσέσκου ανέλυσε όσα είδε από το σύνολό του.

Προφανώς, στάθηκε και στις χαμένες ευκαιρίες του ΠΑΟΚ, που θα μπορούσαν να είχαν δώσει άλλη πορεία στο ματς, αλλά και στους τραυματισμούς, εν όψει της συνέχειας, σε τρεις διοργανώσεις.

Ετσι είναι ποδόσφαιρο, είναι φυσιολογικό να χάνονται ευκαιρίες, το σημαντικό είναι να συνεχίσει να παράγεις», σχολίασε μεταξύ άλλων, ενώ ενημέρωσε -παράλληλα- πως ο νεαρός Χατσίδης θα είναι διαθέσιμος για τη ρεβάνς με τον Παναθηναϊκό, στα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson.

Αναλυτικά, όσα ανέφερε ο Ραζβάν Λουτσέσκου στη συνέντευξη Τύπου, μετά το Άρης-ΠΑΟΚ:

Για το απαιτητικό πρόγραμμα του ΠΑΟΚ και την δύσκολη διαχείριση:

«Αυτή είναι μία πραγματικότητα, το έχουμε ζήσει τα προηγούμενα χρόνια. Δεν ξέρω πώς, αλλά αυτές οι κληρώσεις αυτή την σεζόν είναι δύσκολες. Το πιο σημαντικό είναι ότι έχουμε ένα γκρουπ με πολύ καλή χημεία, ο ένας γνωρίζει τον άλλο, και έχουν πολύ δυνατή νοοτροπία, την νοοτροπία να τα δίνουν όλα. Να κερδίζουν αυτοπεποίθηση και να παίζουν το ίδιο στην Τούμπα ή εκτός, να παίζουμε ντέρμπι ή στην Ευρώπη. Είμαστε αναγκασμένοι να κάνουμε ροτέισον, να παίζουν για κάθε μπάλα και να έχουμε οργάνωση. Δεν είναι εύκολο να χάνεις Μεϊτέ και Κωνσταντέλια, αλλά οι παίκτες που παίζουν ανταπεξέρχονται».

Για τις χαμένες ευκαιρίες:

«Είχαμε πέντε μεγάλες χαμένες ευκαιρίες, με μία με τον Ζαφείρη, μία με τον Ζίβκοβιτς, μία με τον Ντεσπόντοφ, μία με τον Πέλκα που δεν προλαβαίνει την σέντρα του Τάισον για λίγο και μία την φάση του Πέλκα στο τέλος και ένα γκολ που ακυρώθηκε ελάχιστα για οφσάιντ. Ετσι είναι ποδόσφαιρο, είναι φυσιολογικό να χάνονται ευκαιρίες, το σημαντικό είναι να συνεχίσει να παράγεις».

Για τους τραυματισμούς Μεϊτέ και Ντεσπόντοφ:

«Είχαμε το πρόβλημα με τους τραυματισμούς και στο παρελθόν, πρέπει να το διαχειριστούμε και στο επόμενο ματς. Συμβαίνει. Ακόμη κι αν χρειαστεί ο δεξιός μπακ να παίξει ως εξτρέμ, πρέπει να δίνει τα πάντα, υπάρχουν τρόπο να παλέψεις, αντιπάλους έχουμε διαφορετικούς αντιπάλους και πρέπει να έχουμε την γνώση να παλέψουμε. Με ανησυχεί ότι χάνουμε παίκτες, αλλά από την άλλη όλοι οι άλλοι, ακόμη και οι νέοι είναι είναι έτοιμοι να παλέψουν. Σήμερα έλειψε και ο Χατσίδης που είχε γυρίσει ο αστράγαλός του στο προηγούμενο ματς, αλλά θα είναι διαθέσιμος στο ματς της Τετάρτης».