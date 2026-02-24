Ο Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς έφτασε σε ένα σημαντικό ορόσημο στο ΑΕΚ-Λεβαδειακός, απλώς με τη συμμετοχή του στο ματς.

Ο Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς έφτασε σε ένα σημαντικό ορόσημο, καθώς συμπλήρωσε 100 συμμετοχές στο ελληνικό πρωτάθλημα, περνώντας ως αλλαγή στην αναμέτρηση της ΑΕΚ με τον Λεβαδειακό.

Ο 31χρονος Σέρβος διεθνής μεσοεπιθετικός «έπιασε» τις εκατό εμφανίσεις στη διοργάνωση, ενώ συνολικά μετρά 121 συμμετοχές και 18 τέρματα σε όλες τις διοργανώσεις.

Όσον αφορά τη Super League, με τη φανέλα της ΑΕΚ έχει καταγράψει 87 παιχνίδια και 14 γκολ. Με αυτήν του Παναθηναϊκού, έπαιξε σε 13 ματς πρωταθλήματος, μοιράζοντας 4 ασίστ.

Οπως αναφέρει η διοργανώτρια αρχή:

