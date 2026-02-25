Τι ανέφερε ο πρόεδρος της ΕΠΟ, Μάκης Γκαγκάτσης, μιλώντας προς τους διαιτητές. Ποια η πρόθεσή του, όπως αποκάλυψε στην ομιλία του.

Σε ειδική τελετή που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, ο πρόεδρός της ΕΠΟ, Μάκης Γκαγκάτσης, απένειμε τα διακριτικά της FIFA στους Έλληνες διεθνείς διαιτητές για το 2026.

Στην τοποθέτησή του επισήμανε ότι κεντρικός στόχος της Ομοσπονδίας είναι να υιοθετηθεί και στο πρωτάθλημα το ίδιο μοντέλο που εφαρμόζεται ήδη στο Κύπελλο, δηλαδή Έλληνες διαιτητές εντός αγωνιστικού χώρου και ξένοι στο VAR.

Τόνισε ακόμη πως το τελευταίο διάστημα έχουν γίνει ουσιαστικά και θετικά βήματα, με σκοπό την αναβάθμιση και τη συνολική βελτίωση της ελληνικής διαιτησίας στο άμεσο μέλλον.

Αναλυτικότερα, απευθυνόμενος στους αξιωματούχους της διαιτησίας, ο Μάκης Γκαγκάτσης υπογράμμισε:

«Συγχαρητήρια σε όλους, ξέρετε ότι εκπροσωπείτε διεθνώς τη χώρα μας και είστε πρεσβευτές της στο εξωτερικό. Πραγματικά πιστεύω ότι γίνονται πολλά και θετικά βήματα για το μέλλον της ελληνικής διαιτησίας, αρχής γενομένης από φέτος που μετά από πολλά χρόνια, Έλληνες διαιτητές σφυρίζουν ντέρμπι στο Κύπελλο Ελλάδας με ξένους στο VAR και σκοπός μας είναι κάποια στιγμή το εν λόγω μέτρο να επεκταθεί, με τη σύμφωνη γνώμη των ΠΑΕ, και στο ελληνικό πρωτάθλημα.

Θεωρώ ότι το μέτρο ήταν επιτυχημένο και για αυτόν τον λόγο αγκαλιάστηκε από το σύνολο των ΜΜΕ και του κόσμου. Πραγματικά εύχομαι για όλους σας αυτό να συνεχιστεί. Είναι σημαντικό για εσάς τους ίδιους, διότι όπως ένας παίκτης θέλει να παίζει ντέρμπι για να γίνεται καλύτερος, το ίδιο συμβαίνει και στη δική σας περίπτωση.

Κλείνοντας θέλω να θυμάστε πάντα ότι εκπροσωπείτε τη χώρα μας σε αγώνες της FIFA και της UEFA και πραγματικά να είστε περήφανοι για αυτό, γιατί αυτός είναι ένας τίτλος που θα σας συντροφεύει και μετά το τέλος της καριέρας σας, έως και το τέλος της σταδιοδρομίας σας στον χώρο της διαιτησίας».