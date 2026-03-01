Η ΑΕΚ δοκιμάζεται στον Βόλο (01/03, 17:30), σε μία αναμέτρηση, που θα έχει στο πλευρό και τον κόσμο της. Πώς «σχεδιάζει» να πάρει τη νίκη ο Μάρκο Νίκολιτς;

Η ΑΕΚ έχει το «πάνω χέρι», για να πάρει την πρωτιά στη Stoiximan Super League. Ωστόσο, θα πρέπει να μην «στραβοπατήσει».

Η νέα της «αποστολή», για την 23η αγωνιστική έχει και «ιστορική» σημασία, αφού θα μιλάμε για τη μεγαλύτερη «εκδρομή» φιλάθλων στο ελληνικό ποδόσφαιρο.

Αρκετοί φίλοι της «Ένωσης» θα ταξιδέψουν στον Βόλο (01/03, 17:30), για μία πολύ σημαντική «μάχη».

Πώς θα «ψάξει» τη νίκη ο Μάρκο Νίκολιτς; Κάτω από τα δοκάρια θα είναι ο Θωμάς Στρακόσια.

Ο Λάζαρος Ρότα θα είναι δεξιά στην άμυνα, ενώ αριστερά οι Τζέιμς Πενράις και Σταύρος Πήλιος έχουν τις πιθανότητές τους, με τον Σκωτσέζο μπακ να έχει ένα μικρό προβάδισμα.

Δίπλα στον Φελίπε Ρέλβας θα είναι ο Ντομαγκόι Βίντα, αφού ο Αρόλντ Μουκουντί είανι τιμωρημένος.

Έξτρα εισιτήρια για τον αγώνα Βόλος ΝΠΣ – ΑΕΚ.https://t.co/8KO1VKiVJJ — AEK F.C. (@AEK_FC_OFFICIAL) February 28, 2026

Στα χαφ πιθανότατα θα δούμε τους Ραζβάν Μαρίν, με Ορμπελίν Πινέδα, χωρίς να αποκλειστεί το ενδεχόμενο να παίξει ο Πέτρος Μάνταλος.

Στο ένα «φτερό» στα χαφ θα είναι ο Αμπουμπακαρί Κοϊτά, στο άλλο ο Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς, ενώ στην κορυφή θα δούμε τους Μπαρνάμπας Βάργκα και Λούκα Γιόβιτς.

Η πιθανή ενδεκάδα της ΑΕΚ:

Στρακόσια, Ρότα, Βίντα, Ρέλβας, Πενράις (Πήλιος), Πινέδα, Μαρίν (Μάνταλος), Γκατσίνοβιτς, Κοϊτά, Βάργκα, Γιόβιτς.