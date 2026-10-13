Ο Ολυμπιακός κέρδισε τον Παναθηναϊκό (11/10, 1-0), σε ένα ντέρμπι που κατάφερε να περιορίσει όλα τα «ατού» των «πρασίνων».

Το ντέρμπι «αιωνίων», για την 6η αγωνιστική της Stoiximan Super League, είχε «ερυθρόλευκο» χρώμα.

Ο Ολυμπιακός κέρδισε με 1-0 τον Παναθηναϊκό (11/10), με τον Παναγιώτη Ρέτσο να είναι και ο πρωταγωνιστής.

Σε ένα ματς που δεν είχε πολλές ευκαιρίες από τις δύο πλευρές, με τους Πειραιώτες να είναι αρκετά «προσεκτικοί», κυρίως στα μετόπισθεν.

Με την ομάδα του Ιμανόλ Αλγουαθίλ να περιορίζει όλα τα μεγάλα «ατού» του Παναθηναϊκού.

Πώς ο Ολυμπιακός περιόρισε τα «όπλα» του Παναθηναϊκού

Οι μονομαχίες είναι ένα στοιχείο που στα ντέρμπι παίζει πάντα πολύ μεγάλο ρόλο.

Οι «ερυθρόλευκοι», όχι μόνο βγήκαν νικητές στις περισσότερες, αλλά κυριάρχησαν.

Από τις συνολικά 96 που δόθηκαν στο έδαφος κέρδισαν τις 50, ενώ από τις 35 στον αέρα νίκησαν τις 24!

Ο Φρόιλερ είχε «δει» το γκολ του Ρέτσου, πριν καν πάρει την κεφαλιά Η στιγμή που ο Ρέμο Φρόιλερ «βλέπει» το γκολ του Ρέτσου, λίγα δευτερόλεπτα πριν η μπάλα καταλήξει στα δίχτυα.

Το ίδιο έγινε και στα κλεψίματα, με τους Πειραιώτες να έχουν 13 έναντι μόλις τέσσερα των αντιπάλων τους.

Παράλληλα, ο Ολυμπιακός είχε πολύ κοντά τις γραμμές του και ώρες-ώρες έμοιαζε σαν να είχαν man-to-man ορισμένους παίκτες του Παναθηναϊκού.

Ο Γκουστάβο Πουέρτα παρακολουθούσε συνεχώς τον Αζεντίν Ουναΐ, ενώ οι Παναγιώτης Ρέτσος και Λορέντσο Πιρόλα τον Ανδρέα Τεττέη.

Ο Παναγιώτης Ρέτσος ήταν… παντού: Το απίθανο παιχνίδι του αρχηγού του Ολυμπιακού κόντρα στον Παναθηναϊκό Ο Παναγιώτης Ρέτσος ήταν με διαφορά ο πολυτιμότερος παίκτης του Ολυμπιακού στο ντέρμπι «αιωνίων», με το γκολ να αποτελεί απλώς το… κερασάκι στην τούρτα!

Αυτό είχε ως συνέπεια τα δύο βαριά «όπλα» του «τριφυλλιού» να έχουν μονάχα τρεις τελικές, με μία εξ αυτών να είναι στην εστία.

Σε μία εμφάνιση από τους παίκτες του Ιμανόλ Αλγουαθίλ που κατάφεραν να περιορίσουν τους «πράσινους» και να «προστατέψουν» το υπέρ τους αποτέλεσμα.