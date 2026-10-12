Το ντέρμπι «αιωνίων» βάφτηκε «ερυθρόλευκο», με τον Ολυμπιακό να συνεχίζει ένα… ασυνήθιστο σερί, που κρατάει απ’ τον περασμένο Μάη!

To πρώτο «αιώνιο» ντέρμπι της σεζόν κατέληξε στην «ερυθρόλευκη» μεριά. Ο Ολυμπιακός κέρδισε με 1-0 τον Παναθηναϊκό (11/10), για την 6η αγωνιστική της Stoiximan Super League και έβαλε «φωτιά» στη βαθμολογία.

Σε ένα ματς που κρίθηκε από το άψογο τελείωμα του Παναγιώτη Ρέτσου, που στο 34ο λεπτό λειτούργησε ως: σέντερ φορ.

Αυτή η νίκη, εκτός από τη βαθμολογική ώθηση, δίνει και πολλή ψυχολογία στους Πειραιώτες εν όψει του παιχνιδιού με τη Μαρσέιγ (15/10, 22:00).

Αν κανείς ψάξει να βρει τις τελευταίες νίκες του Ολυμπιακού στο ελληνικό πρωτάθλημα θα δει κάτι πολύ… ασυνήθιστο.

Από τον περασμένο Μάη, μέχρι και σήμερα, όλες οι επικρατήσεις του έχουν ένα «κοινό στοιχείο»!

Το «κοινό στοιχείο» των νικών του Ολυμπιακού

Το τελευταίο «τρίποντο» της περασμένης σεζόν ήρθε στα Play Offs απέναντι στον Παναθηναϊκό, στην προτελευταία αγωνιστική.

Ο «λυτρωτής» για την -τότε- ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ήταν ο Ροντινέι, που είχε κάνει το 1-0, που ήταν και το τελικό σκορ.

Η νέα σεζόν στην Ελλάδα ξεκίνησε με μία… οριακή νίκη απέναντι στον Ατρόμητο (22/08, 1-0), για να έρθει η εκτός έδρας επικράτηση κόντρα στον Asteras AKTOR (30/08, 0-1).

Πριν τη διακοπή ο Ολυμπιακός είχε «ζοριστεί» πάρα πολύ, καθώς είχε φύγει στο «παρά πέντε» με τη νίκη κόντρα στον Λεβαδειακό (20/09, 0-1).

Τι κοινό έχουν όλα αυτά τα ματς; Ίδιο σκορ! Κι όμως, οι Πειραιώτες από τον Μάη μέχρι και σήμερα έχουν κερδίσει στο πρωτάθλημα μονάχα με τον φωτεινό πίνακα του σκορ να δείχνει 1-0 ή 0-1!

Πέντε τελείως διαφορετικά ματς μεταξύ τους. Ωστόσο, με ένα «κοινό στοιχείο», που είναι πολύ δύσκολο να συναντήσει κανείς κάτι παρόμοιό του.

Οι τελευταίες νίκες του Ολυμπιακού στη Stoiximan Super League:

(13/05/2026) Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 1-0

(22/08/2026) Ολυμπιακός – Ατρόμητος 1-0

(30/08/2026) Asteras AKTOR – Ολυμπιακός 0-1

(20/09/2026) Λεβαδειακός – Ολυμπιακός 0-1

(11/10/2026) Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 1-0