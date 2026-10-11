Ο Παναγιώτης Ρέτσος ήταν με διαφορά ο πολυτιμότερος παίκτης του Ολυμπιακού στο ντέρμπι «αιωνίων», με το γκολ να αποτελεί απλώς το… κερασάκι στην τούρτα!

Ο Παναγιώτης Ρέτσος τα έκανε… όλα στο ντέρμπι ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό (11/10, 1-0).

Οι Πειραιώτες επικράτησαν στο ντέρμπι «αιωνίων» χάρη στο γκολ του αρχηγού τους από το πρώτο μέρος και έτσι, κατάφεραν να μειώσουν τη διαφορά από τους πράσινους στο -2, μετά το πέρας της 6ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League.

Αν και ήταν εκείνος που έκρινε τελικά τη βραδιά στο «Γ. Καραϊσκάκης», ο Παναγιώτης Ρέτσος στην πραγματικότητα έχει κάνει πολύ περισσότερα στον αγωνιστικό. Το γκολ που σημείωσε ήταν απλώς το… κερασάκι στην τούρτα.

Συνολικά, ο διεθνής αμυντικός πραγματοποίησε 77 ενέργειες με την μπάλα. Συνεισέφερε στο αμυντικό κομμάτι του Ολυμπιακού σε 17 περιπτώσεις, είχε 2/5 επιτυχημένα τάκλιν, 4 κλεψίματα, ενώ «καθάρισε» 8 φάσεις στις οποίες ο Παναθηναϊκός είχε προϋποθέσεις να απειλήσει.

Παράλληλα, ανέκτησε την κατοχή της μπάλας για τους Πειραιώτες σε 6 διαφορετικές περιπτώσεις, ενώ κέρδισε τις 8 από τις 13 μονομαχίες που έδωσε σε έδαφος και αέρα.

Αρκετά κομβικός ήταν παράλληλα και στο δημιουργικό κομμάτι της ομάδας του Ιμανόλ Αλγουαθίλ. Μέτρησε 49/55 ακριβείς πάσες (89%), είχε 3/7 μακρινές μπαλιές, ενώ μετέφερε την μπάλα σε 20 περιπτώσεις.

Όπως γίνεται αντιληπτό, ο Ρέτσος είχε ένα πολύ «γεμάτο» ντέρμπι. Στο φινάλε, όμως, εκείνο που μένει, αλλά και που κρατά ο ίδιος όπως ανέφερε στις δηλώσεις του μετά το φινάλε της αναμέτρησης, ήταν το γκολ που έκανε τη διαφορά και έδωσε τους τρεις βαθμούς στην ομάδα του.