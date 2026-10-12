Η στιγμή που ο Ρέμο Φρόιλερ «βλέπει» το γκολ του Ρέτσου, λίγα δευτερόλεπτα πριν η μπάλα καταλήξει στα δίχτυα.

Ο Ρέμο Φρόιλερ για τρίτο διαδοχικό παιχνίδι είχε την ασίστ που χάρισε μία πολύτιμη νίκη στον Ολυμπιακό.

Το ντέρμπι «αιωνίων» στο φαληρικό γήπεδο βάφτηκε «ερυθρόλευκο», καθώς το γκολ του Παναγιώτη Ρέτσου στο πρώτο μέρος χάρισε τους τρεις βαθμούς στην ομάδα του Ιμανόλ Αλγουαθίλ (11/10, 1-0), στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League.

Παρά το γεγονός ότι ο Ελβετός μέσος δεν έχασε δευτερόλεπτο με την εθνική του ομάδα κατά τη διάρκεια της διακοπής, έδειξε πως διαθέτει αστείρευτες δυνάμεις, ξεκινώντας βασικός και απέναντι στον Παναθηναϊκό.

Μάλιστα, μετά από τις ασίστ κόντρα σε Γιαγκελόνια και Λεβαδειακό, μοίρασε ακόμα μία, αυτή τη φορά στον αρχηγό των Πειραιωτών, για να χαρίσει ξανά τη νίκη στον Ολυμπιακό.

Στη φάση του 34ου λεπτού, έπειτα από το φάουλ που εκτελεί ο Φορτούνης από αριστερά και την πρώτη κεφαλιά από τον Τεττέη στη μεγάλη περιοχή, ο Φρόιλερ έχει προβεί σε μία πολύ σημαντική κίνηση, που αποτελεί πιθανότατα το «μισό» γκολ.

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Ο έμπειρος χαφ έχει εντοπίσει, όσο η μπάλα βρίσκεται στον αέρα, τη θέση του Παναγιώτη Ρέτσου στην περιοχή, με αποτέλεσμα την στιγμή που παίρνει την κεφαλιά, να ξέρει ακριβώς πού θέλει, αλλά και πού πρέπει να την στείλει.

Ο διεθνής αμυντικός από εκεί και πέρα έπιασε ένα «γεμάτο» σουτ, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα και έγραψε την ιστορία της αναμέτρησης.