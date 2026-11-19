Όλα δείχνουν ότι ο Γκουστάβο Πουέρτα θα χάσει ένα σημαντικό μέρος της σεζόν. Πώς μπορεί να «καλύψει» το κενό του ο Ολυμπιακός σε Ελλάδα και Ευρώπη;

Ένα ακόμα άσχημο μαντάτο για τον Ολυμπιακό. Μετά τον τραυματισμό του Σαντιάγο Έσε και ο Γκουστάβο Πουέρτα αποκόμισε μία «ζημιά».

Στο φιλικό της Χιλής με την Κολομβία (18/11, 0-0) σε μία διεκδίκηση της μπάλας χτύπησε και οι πρώτες εικόνες δεν ήταν ενθαρρυντικές.

Ο 23χρονος μέσος ξέσπασε σε κλάματα και αποχώρησε από τον αγωνιστικό χώρο, με τη βοήθεια φορείου.

🚨 El parte médico de la lesión de Gustavo Puerta en la rodilla izquierda arrojó una distensión en los ligamentos colaterales. Estará de 6/8 semanas de baja con #Olympiacos. Regresará para inicios de 2027. 🇨🇴 pic.twitter.com/eo1DvGE1Gv — Pipe Sierra (@PSierraR) November 19, 2026

Οι πρώτες ενδείξεις δείχνουν ότι θα λείψει -περίπου- 1.5-2 μήνες, αποφεύγοντας έναν πολύ σοβαρό τραυματισμό.

Σε ένα timing που δεν ήταν το ιδανικό για τον Ολυμπιακό, αφού υπάρχει ένα μεγάλο κενό στη γραμμή του άξονα.

«Συναγερμός» με Πουέρτα: Τι «δείχνουν» τα πρώτα δημοσιεύματα, μετά τον τραυματισμό του Άσχημα μαντάτα για τον Ολυμπιακό, καθώς ο Γκουστάβο Πουέρτα αποχώρησε με πρόβλημα τραυματισμού απ’ το ματς της Κολομβίας. Τι αναφέρουν τα δημοσιεύματα;

Οι εναλλακτικές του Αλγουαθίλ

Ο Ρέμο Φρόιλερ είναι τη δεδομένη στιγμή, ο μοναδικός παίκτης με πολλά παιχνίδια στα «πόδια» του που μπορεί να παίξει στο κέντρο. Ποιες είναι οι υπόλοιπες εναλλακτικές σε Ελλάδα και Ευρώπη;

Ο Λορέντσο Σιπιόνι είναι μία πολύ πιθανή επιλογή. Ωστόσο, δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής στο Europa League, μιας και δεν μπορεί να γίνει αλλαγή στη λίστα.

🚨🇨🇴 Gustavo Puerta no sufrió rotura ligamentaria, muestran los primeros exámenes.



El jugador presenta un esguince cuya cicatrización natural puede tardar -inicialmente-entre 45 y 60 días. Debería estar de vuelta para principios del próximo año. pic.twitter.com/mfOBNopdwR — Julián Capera (@JulianCaperaB) November 18, 2026

Ο Γκουστάβο Σα είναι επίσης ένας ποδοσφαιριστής που μπορεί να δώσει λύσεις στη θέση 8. Έτσι και αλλιώς, το έχει κάνει πολλές φορές στην καριέρα του.

Στη συνέχεια ο Ολυμπιακός θα πρέπει να «σκαλίσει» τις ακαδημίες του, ώστε να βρει συμπαραστάτη του Ρέμο Φρόιλερ.

#Deportes | Se conoció la lesión exacta de Gustavo Puerta y cuánto tiempo estará fuera de las canchashttps://t.co/3jOS539Ibj — Revista Semana (@RevistaSemana) November 18, 2026

Οι Πασχάλης Τουφάκης, Θεοφάνης Μπακούλας και Χρήστος Φίλης είναι δύο παιδιά που μπορούν να δώσουν «ανάσες».

Μάλιστα, βάζουν «τικ» και σε όλα τα κουτάκια για το Superbet Κύπελλο Ελλάδας, γι’ αυτό και πολύ πιθανό ένας εξ αυτών να παίξει κόντρα στον Παναθηναϊκό!