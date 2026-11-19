Ένα ακόμα άσχημο μαντάτο για τον Ολυμπιακό. Μετά τον τραυματισμό του Σαντιάγο Έσε και ο Γκουστάβο Πουέρτα αποκόμισε μία «ζημιά».
Στο φιλικό της Χιλής με την Κολομβία (18/11, 0-0) σε μία διεκδίκηση της μπάλας χτύπησε και οι πρώτες εικόνες δεν ήταν ενθαρρυντικές.
Ο 23χρονος μέσος ξέσπασε σε κλάματα και αποχώρησε από τον αγωνιστικό χώρο, με τη βοήθεια φορείου.
Οι πρώτες ενδείξεις δείχνουν ότι θα λείψει -περίπου- 1.5-2 μήνες, αποφεύγοντας έναν πολύ σοβαρό τραυματισμό.
Σε ένα timing που δεν ήταν το ιδανικό για τον Ολυμπιακό, αφού υπάρχει ένα μεγάλο κενό στη γραμμή του άξονα.
Οι εναλλακτικές του Αλγουαθίλ
Ο Ρέμο Φρόιλερ είναι τη δεδομένη στιγμή, ο μοναδικός παίκτης με πολλά παιχνίδια στα «πόδια» του που μπορεί να παίξει στο κέντρο. Ποιες είναι οι υπόλοιπες εναλλακτικές σε Ελλάδα και Ευρώπη;
Ο Λορέντσο Σιπιόνι είναι μία πολύ πιθανή επιλογή. Ωστόσο, δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής στο Europa League, μιας και δεν μπορεί να γίνει αλλαγή στη λίστα.
Ο Γκουστάβο Σα είναι επίσης ένας ποδοσφαιριστής που μπορεί να δώσει λύσεις στη θέση 8. Έτσι και αλλιώς, το έχει κάνει πολλές φορές στην καριέρα του.
Στη συνέχεια ο Ολυμπιακός θα πρέπει να «σκαλίσει» τις ακαδημίες του, ώστε να βρει συμπαραστάτη του Ρέμο Φρόιλερ.
Οι Πασχάλης Τουφάκης, Θεοφάνης Μπακούλας και Χρήστος Φίλης είναι δύο παιδιά που μπορούν να δώσουν «ανάσες».
Μάλιστα, βάζουν «τικ» και σε όλα τα κουτάκια για το Superbet Κύπελλο Ελλάδας, γι’ αυτό και πολύ πιθανό ένας εξ αυτών να παίξει κόντρα στον Παναθηναϊκό!