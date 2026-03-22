Γνωστή έγινε η ενδεκάδα του Παναθηναϊκού για την αναμέτρηση με τον Asteras AKTOR (22/03, 19:00) και την τελευταία αγωνιστική της κανονικής περιόδου της Stoiximan Super Legaue.

Τελευταία «αποστολή» για τον Παναθηναϊκό στην κανονική διάρκεια της Stoiximan Super League.

Το σύνολο του Ράφα Μπενίτεθ θέλει να αφήσει πίσω του τον αποκλεισμό από τη Ρεάλ Μπέτις στο Europa League και να επιστρέψει στις νίκες.

Τα Play Offs έχουν «κλειδώσει», αλλά οι «πράσινοι» δεν θέλουν να πετούν άλλους βαθμούς, ώστε να διεκδικήσουν ό,τι καλύτερο μπορούν στη βαθμολογία.

Λίγη ώρα πριν την έναρξη του ματς έγιναν γνωστές και οι ενδεκάδες των δύο ομάδων, με τον Παναθηναϊκό να έχει πολλές αλλαγές.

Κάτω από την εστία για τον Παναθηναϊκό θα είναι ο Κωνσταντίνος Κότσαρης. Στην τριάδα της άμυνας θα παίξουν οι Χάβι Ερνάντεθ, Αχμέντ Τουμπά και Σβέριρ Ίνγκι Ίνγκασον.

Στη δεξιά πλευρά της άμυνας θα είναι ο Γιάννης Κώτσιρας, ενώ στην αριστερή ο Γιώργος Κυριακόπουλος.

Στα χαφ θα παίξουν οι Πέδρο Τσιριβέγια και Μανώλης Σιώπης, ενώ στην κορυφή της επίθεσης ο Ανδρέας Τεττέη. Πίσω από τον Έλληνα επιθετικό θα παίξουν στην αναμέτρηση οι Σαντίνο Αντίνο και Ανάς Ζαρουρί.

Η ενδεκάδα του Παναθηναϊκού: Λαφόν, Ινγκάσον, Ερνάντεθ, Τουμπά, Κώτσιρας, Τσιριβέγια, Σιώπης, Κυριακόπουλος, Ζαρουρί, Αντίνο, Τεττέη.

Στον πάγκο θα είναι οι: Τσάβες, Κότσαρης, Καλάμπρια, Σάντσες, Μπακασέτας, Παντελίδης, Ταμπόρδα, Τσέριν, Τζούρισιτς, Γιάγκουσιτς, Σφιντέρσκι, Πάντοβιτς.