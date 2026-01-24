Γνωστοί έγιναν οι ποδοσφαιριστές, που ξεκινούν για τον Ολυμπιακό την αναμέτρηση με τον Βόλο (24/01, 17:00).

O Ολυμπιακός επιστρέφει στη δράση στη Stoiximan Super League, μετά την αναβολή που πήρε.

Οι «ερυθρόλευκοι» φιλοξενούν τον Βόλο (24/01, 17:00) στο Γ. Καραϊσκάκης, για τη 18η αγωνιστική της διοργάνωσης.

Μπορεί το… βλέμμα να είναι στον Άγιαξ (28/01, 22:00), αλλά οι Πειραιώτες θέλουν να μην «στραβοπατήσουν», ώστε να συνεχίσουν να είναι κοντά στις πρώτες θέσεις.

Λίγη ώρα, πριν την έναρξη του ματς, έγιναν γνωστές και οι ενδεκάδες των δύο ομάδων, με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να κάνει πολλές αλλαγές.

Κάτω από την εστία θα είναι ο Κωνσταντής Τζολάκης. Αλέξης Καλογερόπουλος, Ζουλιάν Μπιανκόν, Γκουστάβο Μάνσα και Μπρούνο Ονιεμαέτσι θα είναι από δεξιά προς αριστερά στην άμυνα.

Στα χαφ θα παίξουν οι Λορέντσο Σιπιόνι και Ντάνι Γκαρθία, ενώ πιο πρωηθημένο ρόλο θα έχει ο Ντιόγο Νασιμέντο. Στο ένα «φτερό» της επίθεσης θα είναι ο Ντανιέλ Ποντένσε, στο άλλο ο Γκαμπριέλ Στρεφέτσα και στην κορυφή ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί.

Η ενδεκάδα του Ολυμπιακού: Τζολάκης, Καλογερόπουλος, Ονιεμαέτσι, Μάνσα, Μπιανκόν, Σιπιόνι, Γκαρθία, Ποντένσε, Στρεφέτσα, Νασιμέντο, Ελ Κααμπί.