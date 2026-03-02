Η «μάχη» της κορυφής στη Stoiximan Super League, έχει πάρει… φωτιά. Μετά την απρόσμενη ισοπαλία της ΑΕΚ στον Βόλο και το πέρασμα του Ολυμπιακού από τις Σέρρες, οι δύο ομάδες είναι πλέον μαζί στην κορυφή, με 53 βαθμούς.
Ο ΠΑΟΚ, βρίσκεται στην τρίτη θέση με 50 βαθμούς, ωστόσο έχει ένα παιχνίδι λιγότερο, αυτό απέναντι στην Κηφισιά, το οποίο θα διεξαχθεί την Τετάρτη (4/3).
Ο ΠΑΟΚ εφόσον καταφέρει να κατακτήσει τη νίκη απέναντι στην Κηφισιά, θα φτάσει την ΑΕΚ και τον Ολυμπιακό στην κορυφή της βαθμολογίας, διαμορφώνοντας τριπλή ισοβαθμία και μετατρέποντας τη μάχη του τίτλου σε πραγματικό θρίλερ.
Με τρεις αγωνιστικές να απομένουν για την ολοκλήρωση της κανονικής περιόδου, τα playoffs προμηνύονται ιδιαίτερα συναρπαστικά. Τι θα συμβεί, όμως, σε περίπτωση που προκύψει αυτή η τριπλή ισοβαθμία;
Το βασικό κριτήριο είναι οι βαθμοί στα μεταξύ τους παιχνίδια, όπου ο ΠΑΟΚ υπερτερεί. Οι «ασπρόμαυροι», σε τρεις αναμετρήσεις απέναντι στους δύο βασικούς ανταγωνιστές για τον τίτλο (με την εκτός έδρας αναμέτρηση απέναντι στον Ολυμπιακό να εκκρεμεί), μετρούν δύο νίκες και μία ισοπαλία, συγκεντρώνοντας συνολικά επτά βαθμούς.
Στη δεύτερη θέση θα βρεθεί ο Ολυμπιακός με τέσσερις βαθμούς, καθώς έχει απολογισμό μία νίκη και μία ισοπαλία απέναντι στην ΑΕΚ. Η Ένωση παρουσιάζει τη χαμηλότερη συγκομιδή μεταξύ των τριών, έχοντας συγκεντρώσει μόλις δύο βαθμούς.
Τα κριτήρια ισοβαθμίας στη Stoiximan Super League:
- Σε περίπτωση που από τον πίνακα βαθμολογίας προκύπτει ισοβαθμία ομάδων, τότε για τις ομάδες που ισοβαθμούν συντάσσεται νέος, βοηθητικός, πίνακας με κριτήριο το σύνολο των βαθμών που συγκέντρωσε η καθεμιά σε όλους τους μεταξύ τους αγώνες του Πρωταθλήματος (ήτοι θα έχει κατακτήσει σωρευτικά τους περισσότερους βαθμούς κατά την Κανονική Περίοδο και τα Stoiximan Playoffs Group 1-4 / Stoiximan Playoffs Group 5-8 / Stoiximan Playouts αθροιστικά). Διευκρινίζεται ότι για την εφαρμογή του εν λόγω κριτηρίου υπολογίζονται οι βαθμοί της Κανoνικής Περιόδου, στους αγώνες των ισοβαθμούντων ομάδων στο ακέραιο και χωρίς διαιρέτη. Ο εν λόγω διαιρέτης εφαρμόζεται μόνο κατά την κατάρτιση του αρχικού πίνακα βαθμολογίας του Stoiximan Playoffs Group 5-8, όπου οι ομάδες εκκινούν τη συμμετοχή τους στα εν λόγω Stoiximan Playoffs Group 5-8 με το ήμισυ των βαθμών που κατέκτησαν στην Κανονική Περίοδο (με αναγωγή τυχόν κλάσματος στην επόμενη ακέραιη ομάδα, ήτοι, λ.χ., αν μία ομάδα κατέκτησε 33 βαθμούς στην Κανονική Περίοδο, εκκινεί στα Stoiximan Playoffs Group 5-8 με βαθμολογία 17 βαθμών).
- Αν, μετά τη σύνταξη και του παραπάνω βοηθητικού πίνακα, προκύπτει νέα ισοβαθμία ομάδων, τότε για τις ομάδες που εκ νέου ισοβαθμούν, συντάσσεται νέος, βοηθητικός, πίνακας με κριτήριο τη διαφορά τερμάτων που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων ομάδων σε όλους τους μεταξύ τους αγώνες του Πρωταθλήματος (ήτοι θα έχει την μεγαλύτερη διαφορά τερμάτων στους μεταξύ τους αγώνες κατά την Κανονική Περίοδο και τα Stoiximan Playoffs Group 1-4 / Stoiximan Playoffs Group 5-8 / Stoiximan Playouts αθροιστικά).
- Εάν και τότε προκύψει νέα ισοβάθμηση ομάδων, τότε, για τις ομάδες που εκ νέου ισοβαθμούν, συντάσσεται νέος ειδικός βοηθητικός πίνακας με κριτήριο τη θέση που κατέλαβε η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων ομάδων στην Κανονική Περίοδο του Πρωταθλήματος Stoiximan Super League.