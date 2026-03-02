Πώς διαμορφώνεται η βαθμολογία, αν ο ΠΑΟΚ νικήσει την Κηφισιά και έχουμε τριπλή ισοβαθμία. Αυτά είναι τα κριτήρια στη Stoiximan Super League.

Η «μάχη» της κορυφής στη Stoiximan Super League, έχει πάρει… φωτιά. Μετά την απρόσμενη ισοπαλία της ΑΕΚ στον Βόλο και το πέρασμα του Ολυμπιακού από τις Σέρρες, οι δύο ομάδες είναι πλέον μαζί στην κορυφή, με 53 βαθμούς.

Ο ΠΑΟΚ, βρίσκεται στην τρίτη θέση με 50 βαθμούς, ωστόσο έχει ένα παιχνίδι λιγότερο, αυτό απέναντι στην Κηφισιά, το οποίο θα διεξαχθεί την Τετάρτη (4/3).

Ο ΠΑΟΚ εφόσον καταφέρει να κατακτήσει τη νίκη απέναντι στην Κηφισιά, θα φτάσει την ΑΕΚ και τον Ολυμπιακό στην κορυφή της βαθμολογίας, διαμορφώνοντας τριπλή ισοβαθμία και μετατρέποντας τη μάχη του τίτλου σε πραγματικό θρίλερ.

Με τρεις αγωνιστικές να απομένουν για την ολοκλήρωση της κανονικής περιόδου, τα playoffs προμηνύονται ιδιαίτερα συναρπαστικά. Τι θα συμβεί, όμως, σε περίπτωση που προκύψει αυτή η τριπλή ισοβαθμία;

Το βασικό κριτήριο είναι οι βαθμοί στα μεταξύ τους παιχνίδια, όπου ο ΠΑΟΚ υπερτερεί. Οι «ασπρόμαυροι», σε τρεις αναμετρήσεις απέναντι στους δύο βασικούς ανταγωνιστές για τον τίτλο (με την εκτός έδρας αναμέτρηση απέναντι στον Ολυμπιακό να εκκρεμεί), μετρούν δύο νίκες και μία ισοπαλία, συγκεντρώνοντας συνολικά επτά βαθμούς.

Στη δεύτερη θέση θα βρεθεί ο Ολυμπιακός με τέσσερις βαθμούς, καθώς έχει απολογισμό μία νίκη και μία ισοπαλία απέναντι στην ΑΕΚ. Η Ένωση παρουσιάζει τη χαμηλότερη συγκομιδή μεταξύ των τριών, έχοντας συγκεντρώσει μόλις δύο βαθμούς.

Τα κριτήρια ισοβαθμίας στη Stoiximan Super League: