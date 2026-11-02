Αυτός είναι ο άνθρωπος που έχει αναλάβει την «καθοδήγηση» για τις στατικές φάσεις στον Ολυμπιακό.

Ο Ολυμπιακός βρήκε για ακόμα μία φορά γκολ από στατική φάση και μάλιστα, για δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι.

Είναι αλήθεια πως από την στιγμή που κάθισε στον «ερυθρόλευκο» πάγκο ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ, η ομάδα των Πειραιωτών έχει γίνει ιδιαίτερα απειλητική από τις στημένες φάσεις.

Το γκολ που πέτυχε ο Μάριους Μουαντιλμαντζί στη Λεωφόρο, απέναντι στην Κηφισιά (31/10, 2-3), ύστερα από το κόρνερ του Τσικίνιο, ήταν συνολικά το πέμπτο που βρίσκει ο Ολυμπιακός από εκτέλεση κόρνερ/φάουλ, σε αυτό το σερί των εννέα διαδοχικών νικών που «τρέχει», σε όλες τις διοργανώσεις.

When the ball comes in, Marius knows what to do 😎 pic.twitter.com/2DNvdPOt5z — Olympiacos FC (@olympiacosfc) October 31, 2026

Το πρώτο ήρθε στην πρεμιέρα της League Phase του Europa League, όταν ο Αρμάντο Γκονζάλες σκόραρε, μετά ξανά από κόρνερ του Τσικίνιο. Έπειτα, ακολούθησε το γκολ του Ρέτσου με τον Παναθηναϊκό από την εκτέλεση φάουλ του Φορτούνη, αλλά και το τέρμα που σημείωσε ο Έσε στη Μασσαλία, ύστερα από κομπίνα σε εκτέλεση κόρνερ και πάλι του Πορτογάλου μεσοεπιθετικού. Το τέταρτο «χτύπημα» ήρθε στο Μαρκόπουλο, με τον Κάρμο να σκοράρει από το κόρνερ που εκτέλεσε ο Πουέρτα.

Ο άνθρωπος πίσω από την «ενορχήστρωση» των στατικών φάσεων

Αυτή η αλλαγή της εικόνας που έχει ο Ολυμπιακός στις στατικές φάσεις, πάντως, δεν ήρθε τυχαία. Ένας συνεργάτης του Ιμανόλ Αλγουαθίλ έχει αναλάβει αυτό το κομμάτι, παρουσιάζοντας άμεσα βελτίωση στον αγωνιστικό χώρο.

Πρόκειται για τον Αρκάιτζ Λακάνμπρα, ο οποίος είναι ο άνθρωπος που έχει αναλάβει την «καθοδήγηση» για αυτόν τον τομέα του παιχνιδιού. Μάλιστα, είναι χαρακτηριστικό πως κάθε φορά που οι «ερυθρόλευκοι» έχουν την ευκαιρία να απειλήσουν από μία στημένη φάση, εκείνος σηκώνεται από τον πάγκο και σπεύδει για να δώσει τις απαραίτητες οδηγίες.

Επομένως, γίνεται αντιληπτό πως αυτή η αλλαγή και η άμεση βελτίωση του Ολυμπιακού σε αυτό το κομμάτι, δεν ήρθε καθόλου τυχαία.