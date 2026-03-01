«Χαμός» από τους φίλους της ΑΕΚ, λίγες στιγμές πριν την αναμέτρηση με τον Βόλο (01/03, 17:30), με το Πανθεσσαλικό να έχει γίνει «κιτρινόμαυρο»!

Αποστολή στον Βόλο: Φάνης Τσοκανάς

H AEK έχει ταξιδέψει στη Μαγνησία, για να αντιμετωπίσει τον Βόλο (01/03, 17:30) για την 23η αγωνιστική της Stoiximan Super League!

Σε ένα ματς, που ο κόσμος της θα φωνάξει δυναμικά «παρών»! Χιλιάδες φίλοι της «Ένωσης» είναι στο Πανθεσσαλικό, ώστε να υποστηρίξουν την ομάδα τους.

Μάλιστα, μιλάμε για μία «ιστορική» στιγμή για το ελληνικό ποδόσφαιρο, αφού μιλάμε για τη μεγαλύτερη «εκδρομή» φιλάθλων που έχουμε δει ποτέ.

Λίγες στιγμές, πριν την πρώτη «σέντρα» της αναμέτρησης, έχει αρχίσει το «πάρτι» στις κερκίδες! Συνθήματα και χειροκρότημα, από πολλούς φίλους της ΑΕΚ, που έχουν μετατρέψει το γήπεδο του Βόλου σε «κιτρινόμαυρο».

Σε ένα παιχνίδι, που είναι και πολύ σημαντικό, για την «οικονομία» της σεζόν. Μην ξεχνάμε, πως οι «κιτρινόμαυροι» είναι στην πρώτη θέση της βαθμολογίας και αν δεν «στραβοπατήσει» θα συνεχίσει να είναι και πριν τα Play Offs.

Επομένως, καταλαβαίνει κανείς πόσο πολύ θα θέλει ο Μάρκο Νίκολιτς και οι παίκτες του, να φύγουν με το «τρίποντο» από τη Μαγνησία.

Δείτε στο παρακάτω βίντεο τους φίλους της ΑΕΚ στο Πανθεσσαλικό: