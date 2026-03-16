Μία αγωνιστική απομένει για να ολοκληρωθεί η κανονική περίοδος της Stoiximan Super League και ΠΑΟΚ, Ολυμπιακός και ΑΕΚ βρίσκονται ισόβαθμοι στην κορυφή της βαθμολογίας με 57 βαθμούς. Έτσι, η μάχη για τον τίτλο αναμένεται να κριθεί στα playoffs, στα οποία θα λάβει μέρος και ο Παναθηναϊκός.

Στην 25η αγωνιστική ο Ολυμπιακός επικράτησε του ΟΦΗ με σκορ 3-0, ενώ με το ίδιο αποτέλεσμα ο ΠΑΟΚ νίκησε τον Λεβαδειακό. Από την άλλη πλευρά, η ΑΕΚ αναδείχθηκε ισόπαλη 2-2 με τον Ατρόμητο. Παρά το γεγονός ότι οι τρεις ομάδες έχουν συγκεντρώσει τους ίδιους βαθμούς, ο ΠΑΟΚ βρίσκεται στην πρώτη θέση χάρη στα καλύτερα αποτελέσματα στα μεταξύ τους παιχνίδια.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της σελίδας Football Meets Data, πρώτος στις πιθανότητες για την κατάκτηση του πρωταθλήματος είναι ο Ολυμπιακός, με ποσοστό 47,2%. Ακολουθεί η ΑΕΚ με 27%, ενώ τρίτος στη σχετική λίστα βρίσκεται ο ΠΑΟΚ με πιθανότητες 25,8%.

Η τελευταία αγωνιστική για ΠΑΟΚ, ΑΕΚ και Ολυμπιακό:

Κυριακή 22 Μαρτίου

ΑΕΚ-Κηφισιά (19:00)

Βόλος-ΠΑΟΚ (19:00)

Ολυμπιακός-ΑΕΛ Novibet (19:00)