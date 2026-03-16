Ποιοι ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ βρίσκονται στο όριο των καρτών, στην τελευταία αγωνιστική της κανονικής διάρκειας του πρωταθλήματος.

Απέναντι στον Λεβαδειακό (15/03, 3-0), δύο παίκτες του ΠΑΟΚ τιμωρήθηκαν με κίτρινη κάρτα: οι Τόμας Κεντζιόρα και Ντέγιαν Λόβρεν.

Ο Κεντζιόρα δεν διατρέχει κάποιον κίνδυνο τιμωρίας ενόψει των playoffs. Αντίθετα, ο Λόβρεν έφτασε πλέον τις δύο κίτρινες κάρτες στο πρωτάθλημα και, εφόσον αγωνιστεί την ερχόμενη Κυριακή απέναντι στον Βόλο στο Πανθεσσαλικό, θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικός.

Στην ίδια κατάσταση βρίσκονται και οι Τάισον, Χρήστος Ζαφείρης, Γιώργος Γιακουμάκης, Αντώνης Τσιφτσής, Αλεσάντρο Μπιάνκο και Μαντί Καμαρά. Όλοι τους έχουν από δύο κίτρινες και σε περίπτωση που δεχθούν τρίτη στο παιχνίδι της Κυριακής (22/03), θα απουσιάσουν από την πρεμιέρα των Play Offs.

Παράλληλα, ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς αντιμετωπίζει επίσης κίνδυνο τιμωρίας, καθώς έχει ήδη πέντε κίτρινες κάρτες. Αν δεχθεί ακόμη μία στο Πανθεσσαλικό, θα χάσει τα δύο πρώτα παιχνίδια της διαδικασίας των Play Offs.

Αξίζει να σημειωθεί ότι με την ολοκλήρωση της κανονικής περιόδου οι κίτρινες κάρτες διαγράφονται. Έτσι, αν κανένας από τους παραπάνω παίκτες δεν δεχθεί κάρτα την Κυριακή (22/03), θα ξεκινήσουν τα Play Offs χωρίς εκκρεμότητες.