Πώς αναμένεται να παραταχθούν ΑΕΛ και ΠΑΟΚ (22/02, 18:00) στο μεταξύ τους ματς, για την 22η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Ο ΠΑΟΚ δοκιμάζεται στην έδρα της ΑΕΛ (22/02, 18:00) στο πλαίσιο της 22ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League και ο Χόρχε Σάντσες, θα είναι μεταξύ των βασικών στις αρχικές ενδεκάδες.

Το σύνολο του Ραζβάν Λουτσέσκου γνωρίζει πως χώρος για νέες απώλειες δεν υπάρχει, και μετά δύο «λευκές» ισοπαλίες, πρέπει να ξεμπλοκάρει για να παραμείνει κοντά στην κορυφή, να εκμεταλλευθεί κάποιο πιθανό «στραβοπάτημα» της ΑΕΚ και στο δικό του ματς που εκκρεμεί, αφού έχει παίξει ένα λιγότερο, να προσπεράσει τους πάντες για να ανέβει στην πρώτη θέση.

Η κούραση είναι μεγάλη, καθώς ο ΠΑΟΚ «χτυπημένος» από τους τραυματισμούς παίζει συνεχώς ματς υψηλής έντασης τις τελευταίες εβδομάδες και την ερχόμενη Πέμπτη (26/02, 22:00) ακολουθεί η ρεβάνς με την Θέλτα.

Οι αρχικές ενδεκάδες, λοιπόν, είναι σχετικά προφανείς, ειδικά από την πλευρά του ΠΑΟΚ που οι λύσεις έχουν περιοριστεί: απουσιάζουν οι Λόβρεν, Κωνσταντέλιας, Ιβάνουσετς, Μεϊτέ, Πέλκας και Ντεσπόντοφ.

Έτσι, κάτω από τα δοκάρια αναμένεται να είναι ο Παβλένκα, με τον Χόρχε Σάντσες να ξεκινά αντί του Κένι, για να του δώσει «ανάσες». Κεντζιόρα και Μιχαηλίδης είναι οι επικρατέστεροι για το κέντρο της άμυνας και ο Μπάμπα για το αριστερό άκρο της. Ο Οζντόεφ και ο Ζαφείρης θα πάρουν θέση στον άξονα, ενώ η τριάδα μπροστά τους αναμένεται να απαρτίζεται από τους Ζίβκοβιτς, Καμαρά, Τάισον και Γιακουμάκη.

Όσον αφορά την ΑΕΛ, ο Σάββας Παντελίδης αναμένεται να ξεκινήσει με τους: Αναγνωστόπουλος – Φερίγκρα, Μπατουμπινσιγκά, Ηλιάδης – Μασόν, Ναόρ, Ατανάσοφ, Όλαφσον – Τούπτα, Σαγκάλ, Σίστο.