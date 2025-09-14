Η πιθανή ενδεκάδα που θα παρατάξει ο Παναθηναϊκός, στο ματς με την Κηφισιά, για την 3η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Ο Παναθηναϊκός θα ταξιδέψει στο Πανθεσσαλικό, όπου θα αντιμετωπίσει την Κηφισιά, στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League.

Οι «πράσινοι» αναζητούν την πρώτη τους νίκη, στο φετινό πρωτάθλημα, καθώς μετά την αναβολή της πρεμιέρας με τον ΟΦΗ, «στραβοπάτησαν» στη Λεωφόρο, με αντίπαλο τον Λεβαδειακό.

Ο Ρουί Βιτόρια είδε τους Τετέ και Πελίστρι να μένουν εκτός αποστολής, καθώς αντιμετώπιζαν κάποιες ενοχλήσεις, όμως στον αντίποδα, υπολογίζει κανονικά στους Ντέσερς, Ταμπόρδα και Πάντοβιτς.

Γιατί έμειναν εκτός αποστολής οι Τετέ και Πελίστρι, για το ματς με την Κηφισιά; Τετέ και Πελίστρι δεν βρίσκονται στην αποστολή που ανακοίνωση ο Παναθηναϊκός για το ματς με την Κηφισιά. Ποιος είναι ο λόγος;

Κάτω από τα δοκάρια, θα επιστρέψει, κατά πάσα πιθανότητα, ο Ντραγκόφσκι, ενώ στην άμυνα θα βρεθούν οι Καλάμπρια, Πάλμερ-Μπράουν, Τουμπά και Κυριακόπουλος.

Ο Τσιριβέγια θα είναι ο ένας από τους δύο στο κέντρο, ενώ αρκετές πιθανότητες για παρτενέρ του, συγκεντρώνει ο Ρενάτο Σάντσες.

Από εκεί και πέρα, ντεμπούτο λογικά θα κάνει στην κορυφή της επίθεσης ο Ντέσερς, ενώ η τριάδα πίσω του θα αποτελείται από τους Τζούρισιτς, Μπακασέτα και Ζαρουρί.