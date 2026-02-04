Ο Λεβαδειακός δεν ηττήθηκε από τον ΟΦΗ, στον πρώτο ημιτελικό του Κυπέλλου, παρά το γεγονός ότι έμεινε με παίκτη λιγότερο και έδωσε συνέχεια σε ένα «τρελό» σερί!

Ο Λεβαδειακός έμεινε «ζωντανός» στο Ηράκλειο απέναντι στον ΟΦΗ (04/02, 1-1), στον πρώτο ημιτελικό μεταξύ των δύο ομάδων για το Κύπελλο Ελλάδας Betsson!

Η ομάδα του Νίκου Παπαδόπουλου έμεινε πίσω στο σκορ από το γκολ του Μπόρχα Γκονθάλεθ στο 5′, όμως βρήκε απάντηση από το απευθείας φάουλ του Μπάλτσι στο 18′.

Μάλιστα, στο 74ο λεπτό της αναμέτρησης, οι Βοιωτοί έμειναν με παίκτη λιγότερο, εξαιτίας της δεύτερης κίτρινης που δέχθηκε ο Λοντίγκιν. Παρ’ όλα αυτά, άντεξαν μέχρι το τέλος και έδωσαν συνέχεια σε ένα απίθανο σερί.

Ο Λεβαδειακός παραμένει αήττητος για δέκα διαδοχικά παιχνίδια, σε όλες τις διοργανώσεις! Για την ακρίβεια, μετρά δύο νίκες και μία ισοπαλία για το Κύπελλο Ελλάδας Betsson, ακόμα ακόμα πέντε νίκες στο ελληνικό πρωτάθλημα, στο οποίο έχει και δύο ισοπαλίες.

Για να βρούμε την τελευταία ήττα του Λεβαδειακού, θα χρειαστεί να γυρίσουμε στις 30 Νοεμβρίου και στη 12η στροφή του πρωταθλήματος! Τότε, ο ΠΑΟΚ είχε καταφέρει να φύγει με το «διπλό» από τη Βοιωτία, χάρη στο γκολ που σημείωσε ο Γιακουμάκης στο 90ο λεπτό της αναμέτρησης.

Έκτοτε, τόσο τον Δεκέμβριο, όσο και τον Ιανουάριο, αλλά και τις αρχές Φεβρουαρίου, αγνοεί τη λέξη «ήττα»!