Η πιθανή αρχική ενδεκάδα που αναμένεται να παρατάξει ο Ολυμπιακός απέναντι στον Βόλο (30/08, 19:00) στο Πανθεσσαλικό.

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τον Βόλο εκτός έδρας (30/08, 19:00) και η αρχική του ενδεκάδα αναμένεται να έχει διαφοροποιήσεις, συγκριτικά με εκείνη της πρεμιέρας.

Η μεγαλύτερη διαφορά, πάντως, σε σχέση με το ματς με τον Αστέρα AKTOR θα είναι στην κερκίδα, όπου περισσότεροι από 10.000 φίλοι των Πειραιωτών θα δώσουν το «παρών».

Υπενθυμίζεται πως λόγω τιμωρίας, στο Γεώργιος Καραϊσκάκης η πρεμιέρα διεξήχθη κεκλεισμένων των θυρών.

The wait is almost over ⏳



Ο Γκάμπριελ Στρεφέτσα περιμένει τη στιγμή που θα συναντήσει τον κόσμο του Θρύλου από κοντά!



Ραντεβού αύριο στον Βόλο 🔴⚪ pic.twitter.com/hgFxt4zVIq — Olympiacos FC (@olympiacosfc) August 29, 2025

Ως προς την αρχική ενδεκάδα, ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ δεν άνοιξε τα χαρτιά του, αλλά αναμένονται αλλαγές.

Σίγουρα, ο Κωνσταντής Τζολάκης θα παραμείνει κάτω από τα δοκάρια, ενώ μπροστά του θα βρίσκονται οι Ροντινέι, Ρέτσος, Πιρόλα και Ορτέγκα.

Θέση βασικού αναμένεται να «κρατήσει» και ο Ντάνι Γκαρθία. Πλάι του πιθανότατα θα βρίσκεται ο Χρήστος Μουζακίτης, έναντι του Σαντιάγο Έσε.

Η παρουσία του Ζέλσον Μαρτίνς στο αριστερό άκρο της επίθεσης μοιάζει δεδομένη, ενώ στα δεξιά, Καμπελά και Στρεφέτσα διεκδικούν μία θέση.

Πίσω από τον φορ, που θα είναι ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί, ο Τσικίνιο είναι το φαβορί, αλλά ο Γιαζίτσι, μετά την εξαιρετική του εμφάνιση στο πρώτο ματς, έχει θέσει υποψηφιότητα.

Η αποστολή του Ολυμπιακού:

Πασχαλάκης, Μπότης, Τζολάκης, Ορτέγκα, Μπιανκόν, Πιρόλα, Καλογερόπουλος, Κοστίνια, Ροντινέι, Ρέτσος, Μπρούνο, Νασιμέντο, Μαρτίνς, Γκαρθία, Σιπιόνι, Στρεφέτσα, Έσε, Πνευμονίδης, Καμπελά, Μουζακίτης, Γιαζίτσι, Ελ Κααμπί.