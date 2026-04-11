Τα συμβόλαια των παικτών του Ολυμπιακού, που φτάνουν κοντά στο τέλος τους το ερχόμενο καλοκαίρι.

Μπορεί ακόμα να απομένουν πέντε αγωνιστικές στα Play Offs της Stoiximan Super League, όμως ήδη έχει αρχίσει σε αρκετές ομάδες ο σχεδιασμός για το ερχόμενο καλοκαίρι.

Αναπόφευκτα, ο Ολυμπιακός ρίχνει ματιές στον ερχόμενο Ιούνιο, αλλά και στα συμβόλαια των παικτών του που πλησιάζουν στη λήξη τους.

Γι’ αυτό και αξίζει να ρίξουμε μια ματιά στους παίκτες των Πειραιωτών, που οδεύουν σιγά-σιγά στην ολοκλήρωση της συνεργασίας τους, τον ερχόμενο Ιούνιο.

Αρχικά, ιδιαίτερη περίπτωση είναι εκείνη του Ντάνιελ Ποντένσε. Ο Πορτογάλος εξτρέμ αποκτήθηκε ως δανεικός από την Αλ Σαμπάμπ και η συμφωνία ολοκληρώνεται τον ερχόμενο Ιούνιο. Μένει να φανεί, εάν θα γίνει κάποια κίνηση για την απόκτησή του από την πλευρά του Ολυμπιακού.

Από εκεί και πέρα, τα συμβόλαιο των Πασχαλάκη, Ντάνι Γκαρθία και Ρούμπεν Βέζο φτάνουν στο τέλος τους, ενώ και από τη νέα «γενιά» των «ερυθρολεύκων» υπάρχουν παίκτες που πλησιάζουν κοντά στην ολοκλήρωση της υπάρχουσας συμφωνίας και μένει να φανεί τι μέλλει γενέσθαι.

Αναλυτικά, τα συμβόλαια που ολοκληρώνονται τον Ιούνιο:

Αλέξανδρος Πασχαλάκης

Ντάνι Γκαρθία

Ντανιέλ Ποντένσε

Ρούμπεν Βέζο

Αλέξης Καλογερόπουλος

Νίκος Μπότης

Γιώργος Κουράκλης