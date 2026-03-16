Ο Ολυμπιακός έχει επτά παίκτες που εάν αντικρίσουν την κίτρινη κάρτα απέναντι στην ΑΕΛ Novibet, «χάνουν» την πρεμιέρα των Play Offs.

Ο Ολυμπιακός καλείται να δείξει αυξημένη προσοχή στην αναμέτρηση της 26ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League με αντίπαλο την ΑΕΛ Novibet, αφού αρκετοί παίκτες του βρίσκονται «στο όριο» με τις κάρτες.

Ειδικότερα, επτά ποδοσφαιριστές των «ερυθρόλευκων» έχουν ήδη συμπληρώσει δύο κίτρινες κάρτες και σε περίπτωση που δεχθούν ακόμη μία στο παιχνίδι της Κυριακής, θα χάσουν την πρεμιέρα των πλέι οφ. Πρόκειται για τους Αγιούμπ Ελ Κααμπί, Ζουλιάν Μπιανκόν, Κοστίνια, Φρανσίσκο Ορτέγκα, Λορέντσο Σιπιόνι, Χρήστο Μουζακίτη και Σαντιάγκο Έσε.

Η κατάσταση αυτή απαιτεί σωστό χειρισμό από τον προπονητή Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, καθώς η σεζόν μπαίνει στην πιο απαιτητική της φάση και ενδεχόμενες απουσίες μπορεί να επηρεάσουν σημαντικά την ομάδα.

Την ίδια στιγμή, ο Σαντιάγκο Έσε αντιμετωπίζει ένα μυϊκό ζήτημα που προέκυψε μετά το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ και δεν αποκλείεται να προφυλαχθεί, ώστε να είναι πλήρως έτοιμος για τα επόμενα ματς του Ολυμπιακού.