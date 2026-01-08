Ο Ολυμπιακός «συνδέθηκε» με την περίπτωση του Σοφιάν Άμραμπατ από ΜΜΕ της Ισπανίας. Τι ισχύει με την περίπτωση του Μαροκινού χαφ.

Τα ΜΜΕ της Ισπανίας και συγκεκριμένα, το estadiodeportivo, ανέφερε πως ο Ολυμπιακός εξετάζει σοβαρά την περίπτωση του Σοφιάν Άμραμπατ για τον άξονά του.

Χαρακτηριστικά τονίζει πως ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έχει εισηγηθεί την απόκτησή του, βλέποντας στο πρόσωπο του αδερφού του άλλοτε παίκτη της ΑΕΚ, Νόρντιν, τον ιδανικό χαφ για το σύνολό του.

Αυτήν τη στιγμή, το μέλλον του Σοφιάν Άμραμπατ είναι στον «αέρα», μετά το πέρασμά του από Φενέρμπαχτσε και Μπέτις. Σύμφωνα με το Transfermarkt κοστολογείται στα 12.000.000 ευρώ, αλλά η «τσουχτερή» τιμή του, δεν είναι ο βασικός λόγος που είναι δύσκολο ο Ολυμπιακός να προχωρήσει για τώρα, η συγκεκριμένη μεταγραφή.

Αν και εφόσον οι «ερυθρόλευκοι» αποφασίσουν να προχωρήσουν στην απόκτησή του Άμραμπατ, θα μπορούν να τον αποκτήσου, δηλώσουν, άρα και να τον χρησιμοποιήσουν από την επόμενη σεζόν. Ο λόγος είναι απλός: κατά τη φετινή αγωνιστική περίοδο έχει αγωνιστεί σε δύο ομάδες στην Ευρώπη. Δεν γίνεται να πάρει μεταγραφή και σε τρίτο σύλλογο. Άρα έως το τέλος της σεζόν, θα παραμείνει στην Ισπανία και την Μπέτις.

«Οι ποδοσφαιριστές μπορούν να εγγραφούν το πολύ σε τρεις ομάδες κατά τη διάρκεια μιας αγωνιστικής περιόδου. Αλλά κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, ο ποδοσφαιριστής μπορεί να συμμετάσχει σε επίσημους αγώνες μόνο για δύο ομάδες», αναφέρει ο σχετικός κανονισμός της FIFA. Και αυτός είναι ο λόγος που ένας παίκτης, όπως ο Σοφιάν Αμραμπάτ φέτος, δεν μπορεί να αγωνιστεί για τρίτη ομάδα στην ίδια σεζόν, αφού ήδη έχει παίξει σε δύο διαφορετικές ομάδες.

Ο Ολυμπιακός, πάντως, μπορεί εφόσον το επιθυμεί, να «κλείσει» τον Σοφιάν Άμραμπατ από τώρα, αλλά για το καλοκαίρι. Άλλωστε, δεδομένα χαίρει της εκτίμησης του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.