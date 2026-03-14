Ο Άρης δεν κατάφερε να κερδίσει τον Πανσερραϊκό (14/03, 0-0) και πλέον βάζει σε… κίνδυνο τα Play Offs των θέσεων 5-8.

Ο Άρης έμεινε «άσφαιρος» στην έδρα του Πανσερραϊκού (14/03, 0-0) για την 25η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Σε ένα αποτέλεσμα που μπορεί να τον «πληγώσει» πάρα πολύ! Ο λόγος; Πολύ απλός, καθώς υπάρχει… κίνδυνος να είναι στα Play Outs.

Κι όμως, με ένα ματς να απομένει στην κανονική διάρκεια, υπάρχει ένα συνδυασμός αποτελεσμάτων που τον αφήνει εκτός Play Offs των θέσεων 5-8.

Αυτή τη στιγμή ο Άρης έχει στο «τσεπάκι» του 30 βαθμούς και τελευταία αγωνιστική παίζει εντός έδρας με τον ΟΦΗ (22/03, 19:00).

Σε ένα ματς πολύ κρίσιμο. Ο Λεβαδειακός είναι σίγουρα στην 5η θέση, άρα απομένουν τρία εισιτήρια. Βόλος, Ατρόμητος, ΟΦΗ, Παναιτωλικός και Κηφισιά είναι οι ομάδες που τα διεκδικούν μαζί με τους Θεσσαλονικείς.

Οι Κρητικοί είναι στους 29 βαθμούς και με νίκη απέναντι στον Άρη θα φτάσουν στους 32. Παράλληλα, Βόλος και Ατρόμητος έχουν ακόμα δύο ματς να παίξουν έχοντας 28 βαθμούς.

Άρα μπορούν να περάσουν την ομάδα του Μιχάλη Γρηγορίου ακόμα και με μία νίκη. Παράλληλα και ο Παναιτωλικός μπορεί να κάνει τη «ζημιά». Αρκεί να κερδίσει και τα δύο ματς που του απομένουν και ο Άρης να ηττηθεί.

Σε περίπτωση που οι «κίτρινοι» κερδίσουν ή μείνουν στην ισοπαλία στην τελευταία αγωνιστική είναι στα Play Offs των θέσεων 5-8!

Αναλυτικά, όλα τα σενάρια που αφορούν τον Άρη

Ο Άρης με νίκη επί του ΟΦΗ εξασφαλίζει την είσοδο στα Play Offs των θέσεων 5-8

Σε περίπτωση ισοπαλίας, ο Άρης ολοκληρώνει με 31 βαθμούς και κλειδώνει επίσης τα Play Offs των θέσεων 5-8.

Σε περίπτωση ήττας, ο Άρης θα μείνει στους 30 βαθμούς. Σε αυτό το ενδεχόμενο θα έχει το… δικαίωμα να τον περάσει μία μόνο ομάδα από αυτές που τον ακολουθούν. Μόνο αν τον περάσουν δύο ομάδες από τον Ατρόμητο, τον Βόλο ή τον Παναιτωλικό θα πέσει εκτός οκτάδας. Η Κηφισιά ακόμη κι αν κάνει το 2/2 υστερεί στην ισοβαθμία με τον Άρη.

Παρακάτω τα τρία σενάρια που μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο τον Άρη αν χάσει από τον ΟΦΗ:

Ο Ατρόμητος περνάει τον Άρη αν κερδίσει τουλάχιστον ένα από τα τελευταία δύο παιχνίδια του, με την ΑΕΚ εντός και με τον Λεβαδειακό εκτός.

Ο Βόλος περνάει τον Άρη αν κερδίσει τουλάχιστον ένα από τα τελευταία δύο παιχνίδια του με την Κηφισιά εκτός και τον ΠΑΟΚ εντός.