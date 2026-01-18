Η ΑΕΚ ετοιμάζεται για το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό (18/01, 21:00), με τον Μάρκο Νίκολιτς να έχει τρεις παίκτες, που ποτέ δεν δηλώνουν… απουσία!

Όλα τις τελευταίες ώρες είναι σε… ρυθμούς ντέρμπι. Η ΑΕΚ φιλοξενεί τον Παναθηναϊκό (18/01, 21:00), σε μία πολύ σπουδαία αναμέτρηση για τη 16η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Σε ένα ματς, πάρα πολύ σημαντικό για τις δύο ομάδες για διαφορετικούς λόγους.

Προφανώς και οι προπονητές θα εξετάσουν τις επιλογές τους και θα επιλέξουν τους παίκτες, που θεωρούν τους καταλληλότερους για αυτήν τη «μονομαχία».

Ενημερώνουμε τους φιλάθλους μας, ότι αύριο πριν από την έναρξη της αναμέτρησης με τον Παναθηναϊκό, θα υπάρχει όπως πάντα Fan Zone στην Πλατεία του Αετού, έξω από την OPAP Arena. Από τις 17.00 θα υπάρχει μουσικό πρόγραμμα με d.j και live performances, μέχρι τις 19.15. Παράλληλα… pic.twitter.com/Xhswx8bnsj — AEK F.C. (@AEK_FC_OFFICIAL) January 17, 2026

Ωστόσο, αν μιλάμε για τον Μάρκο Νίκολιτς θα πρέπει να έχουμε ως… δεδομένη τη συμμετοχή τριών παικτών, έστω και από τον πάγκο.

Γιατί το λέμε αυτό; Επειδή, τρεις ποδοσφαιριστές της «Ένωσης» έχουν το «απόλυτο» -μέχρι στιγμής- στη Stoiximan Super League.

Ο ένας είναι εύκολο να τον μαντέψει κανείς, καθώς μιλάμε για τον Θωμά Στρακόσα, που είναι ο βασικός τερματοφύλακας. Από εκεί και πέρα, μαζί του θα βρούμε έναν μέσο και έναν επιθετικό.

Θα ξεκινήσουμε με τον χώρο του κέντρου, όπου βρίσκουμε τον Ραζβάν Μαρίν! Ο Ρουμάνος ποδοσφαιριστής ήρθε το καλοκαίρι στην ΑΕΚ, αλλά έχει «κερδίσει» ήδη θέση βασικού, μιας και στο πρωτάθλημα δεν έχει «χάσει» ματς, με τα 11 να είναι στο αρχικό σχήμα.

Κάτι παρόμοιο ισχύει και για τον Αμπουμπακαρί Κοϊτά! Ο Αφρικανός μεσοεπιθετικός στη φετινή Stoiximan Super League δεν είναι ποτέ απών.

Μάλιστα, έχει βρεθεί στη βασική ενδεκάδα συνολικά 10 φορές, ενώ έξι έχει περάσει στον αγωνιστικό χώρο ως αλλαγή.

Λίγες ώρες πριν το μεγάλο ντέρμπι, μπορεί να μην είμαστε ακριβώς «μέσα» στο κεφάλι του Μάρκο Νίκολιτς.

Ωστόσο, αν κρίνουμε από τις προηγούμενες αναμετρήσεις, τρεις παίκτες έχουν «κλειδωμένη» την παρουσία τους.