Ο ΠΑΟΚ «δοκιμάζεται» απέναντι στην Κηφισιά (04/03, 20:00). Πώς ο Ραζβάν Λουτσέσκου θα «ψάξει» τους τρεις βαθμούς και τη νίκη;

Ο ΠΑΟΚ μπορεί να βάλει «φωτιά» στη Stoiximan Super League. Οι Θεσσαλονικείς έχουν την ευκαιρία να «αναγκάσουν» τη βαθμολογία να έχει τρεις ομάδες στην κορυφή.

Προφανώς, για να το κάνουν θα πρέπει να κερδίσουν την Κηφισιά (04/03, 20:00) εκτός έδρας, για το εξ αναβολής ματς της 18ης αγωνιστικής.

Σε ένα ματς, που ο Ραζβάν Λουτσέσκου φαίνεται να έχει «αποφασίσει» τι ακριβώς θα κάνει σε ό,τι αφορά τη βασική ενδεκάδα.

Κάτω από την εστία θα είναι ο Αντώνης Τσιφτσής. Χόρχε Σάντσες, Γιάννης Μιχαηλίδης και Τόμας Κεντζιόρα μοιάζει να έχουν «κλειδωμένη» τη θέση τους. Στο αριστερό άκρο της άμυνας προβάδισμα έχει ο Μπάμπα, αλλά τις πιθανότητές του έχει και ο Γκρεγκ Τέιλορ.

Στα χαφ όλα δείχνουν ότι θα πάμε σε ένα δίδυμο με Χρήστο Ζαφείρη, Μαντί Καμάρα. Mπροστά τους πιθανότατα θα είναι ο Αλεσάντρο Μπιάνκο.

Στο ένα «φτερό» της επίθεσης θα είναι ο Δημήτρης Χατσίδης, στο άλλο ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς και στην κορυφή ο Γιώργος Γιακουμάκης.

Η πιθανή ενδεκάδα του ΠΑΟΚ:

Τσιφτσής, Σάντσες, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδης, Μπάμπα (Τέιλορ), Καμαρά, Ζαφείρης, Μπιάνκο, Χατσίηδς, Ζίβκοβιτς, Γιακουμάκης.