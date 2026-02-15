Ντέρμπι «Δικεφάλων» έχει η 21η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τι «ετοιμάζουν» Μάρκο Νίκολιτς και Ραζβάν Λουτσέσκου;

Μία μεγάλη αναμέτρηση ξεκινάει σε λίγες ώρες για τη Stoiximan Super League. Η 21η αγωνιστική έχει ντέρμπι «Δικεφάλων» στο μενού της, με τον ΠΑΟΚ να φιλοξενεί την ΑΕΚ (15/02, 19:30).

Σε ένα ματς, που έχει και βαθμολογικό ενδιαφέρον, αφού μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο στην «οικονομία» της σεζόν.

Τι έχουν στο «μυαλό» τους ο Ραζβάν Λουτσέσκου και ο Μάρκο Νίκολιτς για τις δύο ενδεκάδες.

Θα ξεκινήσουμε με τον ΠΑΟΚ. Κάτω από τα δοκάρια θα είαι ο Γίρι Παβλένκα. Δεξιά στην άμυνα θα είναι ο Τζόντζο Κένι, ενώ αριστερά ο Μπάμπα.

Τόμας Κεντζιόρα και Γιάννης Μιχαηλίδης έχουν τις περισσότερες πιθανότητες, να είναι στα στόπερ.

Στα χαφ οι Μαγκομέντ Οζντόεφ και Σουαλιχό Μεϊτέ δύσκολα θα χάσουν τη θέση τους. «Ερωτηματικό» είναι η θέση μπροστά τους.

Αν ο Χρήστος Ζαφείρης παίξει στο «10», τότε δεξιά και αριστερά στην επίθεση θα είναι οι Αντρίγια Ζίβκοβιτς και Τάισον.

Σε ένα άλλο σενάριο, ο Τάισον θα πάει πίσω από τον Γιώργο Γιακουμάκη και στις δύο πτέρυγες θα «μπει» ο Δημήτρης Χατσίδης.

Η πιθανή ενδεκάδα του ΠΑΟΚ:

Παβλένκα, Κένι, Μπάμπα, Μιχαηλίδης, Κεντζιόρα, Οζντόεφ, Μεϊτέ, Ζαφείρης (Χατσίδης), Τάισον, Ζίβκοβιτς, Γιακουμάκης.

Την ίδια ώρα, η ΑΕΚ θα έχει κάτω από την εστία της τον Θωμά Στρακόσια.

Στην άμυνα από δεξιά προς αριστερά θα παίξουν οι Λάζαρος Ρότα, Αρόλντ Μουκουντί, Φελίπε Ρέλβας και Σταύρος Πήλιος.

Στα χαφ θα είναι οι Ραζβάν Μαρίν και Ορμπελίν Πινέδα. Αριστερά τους θα ξεκινήσει ο Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς. Στην κορυφή θα είναι δεδομένα ο Λούκα Γιόβιτς και από εκεί και πέρα ξεκινούν τα δύσκολα.

Δύο σενάρια είναι τα επικρατέστερα. Στο ένα ο Αμπουμπακαρί Κοϊτά θα είναι δεξιά στην επίθεση και λίγο πίσω από την «αιχμή του δόρατος» ο Μπαρνάμπας Βάργκα.

Αλλιώς τη θέση του Ούγγρου επιθετικού θα έχει ο Αμπουμπακαρί Κοϊτά και στα δεξιά θα είναι ένας εκ των Ρόμπερτ Λιούμπισιτς ή Νίκλας Ελίασον.

Η πιθανή ενδεκάδα της ΑΕΚ:

Στρακόσια, Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πήλιος, Μαρίν, Πινέδα, Γκατσίνοβιτς, Κοϊτά, Βάργκα (Ελίασον, Λιούμπισιτς), Γιόβιτς.