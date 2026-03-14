Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ήταν πάρα πολύ χαρούμενος για την εμφάνιση του Ολυμπιακού κόντρα στον ΟΦΗ (14/03, 19:30), ενώ μίλησε και για την ανανέωση του Αγιούμπ Ελ Κααμπί.

Ο Ολυμπιακός «πάτησε» ξανά κορυφή στη Stoiximan Super League και περιμένει. Οι «ερυθρόλευκοι», μετά από μία πολύ καλή εμφάνιση απέναντι στον ΟΦΗ (14/03, 0-3) έφτασαν τους 57 βαθμούς, με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Αγιούμπ Ελ Κααμπί.

Ο Μαροκινός επιθετικός σκόραρε δύο φορές, λίγες μόνο ώρες, μετά την ανανέωσή του. Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ήταν πάρα πολύ ευχαριστημένος για τα όσα έκανε η ομάδα του.

Συγκεκριμένα, τόνισε στις δηλώσεις του στην COSMOTE TV πως είδε το κλαμπ του να είναι δεμένο, σοβαρό, έχοντας για αρκετή ώρα την μπάλα κοντά στην περιοχή των Κρητικών.

Την ίδια ώρα, ο Βάσκος τεχνικός μίλησε και για τον Αγιούμπ Ελ Κααμπί, αναφέροντας πως η ανανέωση του συμβολαίου τού έδωσε περισσότερη αυτοπεποίθηση.

Αναλυτικά, τι είπε ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ:

Για το εάν ήταν το δώρο γενεθλίων που περίμενε από την ομάδα του:

«Φυσικά, όταν τα γενέθλια συμπίπτουν με ένα παιχνίδι, αυτό που ζητάμε είναι η νίκη, όπως κάνουμε φυσικά πάντα. Οι παίκτες σήμερα έκαναν ένα σοβαρό ματς, μπήκαν σοβαρά στο παιχνίδι, έπαιξαν καλά και κέρδισαν. Αυτό είναι που τους είχα ζητήσει και επιθυμούσα».

Για το τι του άρεσε περισσότερο από την εμφάνιση του Ολυμπιακού:

«Ότι ήμασταν πολύ σοβαροί, πολύ πιο δεμένοι σε σχέση με προηγούμενα παιχνίδια. Ήμασταν πολύ πιο ενωμένοι, κατεβήκαμε περισσότερο στην αντίπαλη περιοχή, πλησιάσαμε πιο πολύ την αντίπαλη εστία και συγκριτικά με προηγούμενα ματς ήμασταν πιο αποφασισμένοι».

Για τον πρωταγωνιστή του αγώνα, Αγιούμπ Ελ Κααμπί, και την ανανέωση του συμβολαίου του:

«Φαντάζομαι πως τον βοήθησε η ανανέωση του συμβολαίου του, γιατί τον κάνει να νιώθει πιο άνετος. Το γεγονός ότι υπέγραψε χθες του έδωσε αυτοπεποίθηση και νομίζω ότι έπαιξε σήμερα με περισσότερη άνεση».