Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ μίλησε εν όψει της έναρξης των Play Offs της Stoiximan Super League, που θα βρουν τον Ολυμπιακό να υποδέχεται την ΑΕΚ (05/04, 21:00) στο Γ. Καραϊσκάκης.

Ο Βάσκος τεχνικός, στις δηλώσεις του στην Cosmote TV, αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στις λεπτές ισορροπίες που υπάρχουν στην κορυφή της βαθμολογίας, αλλά και στα φαβορί για τον τίτλο.

«Θα είναι πολύ σημαντικό για όποιον καταφέρει να νικήσει την πρώτη αγωνιστική γιατί ο ηττημένος θα χάσει αυτοπεποίθηση και ο κερδισμένος θα βελτιώσει την ψυχολογία του. Είναι σημαντικό, αλλά όχι αποφασιστικής σημασίας. Είμαστε όλοι τόσο κοντά στην βαθμολογία που οι ισορροπίες είναι πολύ λεπτές. Σε ότι αφορά τα φαβορί πως οι τρεις πρώτες ομάδες, που έχουν μικρή διαφορά μεταξύ τους, μπορούν να θεωρηθούν πως έχουν ισάριθμες πιθανότητες. Τον Παναθηναϊκό τον βγάζω εκτός γιατί δεν εξαρτάται μόνο από τον εαυτό του. Οι υπόλοιποι τρεις έχουν τις ίδιες πιθανότητες», ανέφερε ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

Παράλληλα, είπε:

Για την προετοιμασία της ομάδας του και το σκεπτικό που μπαίνει στα Play Offs: «Πρώτα από όλα, οι ώρες της αλήθειας ήταν και όλες οι ώρες έως τώρα, γιατί αν δεν ήμασταν καλά μέχρι εδώ δεν βρισκόμασταν σε αυτό το σημείο τώρα. Η ομάδα πιστεύω πως είναι καλά. Είχαμε τρεις έντονες προπονήσεις, στη συνέχεια είχαμε τρεις μέρες ξεκούρασης και ακολούθησαν άλλες τρεις έντονες προπονήσεις. Την Παρασκευή ρίξαμε λίγους τους τόνους και νομίζω γενικά πως έχουμε κάνει μια πολύ καλή προετοιμασία για να ξεκινήσουμε δυναμικά τα Play Offs».

Για το αν θα δούμε κάτι διαφορετικό στα Play Offs και αν θα αλλάξει κάτι στην ρουτίνα της ομάδας: «Σε δύο χρόνια αλλάξαμε κάτι από αυτά που κάναμε; Θα συνεχίσουμε με τον ίδιο τρόπο. Σε ότι αφορά την ρουτίνα μας, όχι δεν θα αλλάξω κάτι. Δεν μου αρέσει γενικά να αλλάζω πάρα πολύ τα πράγματα. Έχουμε πει πως για την πρώτη αγωνιστική θα μείνουμε στο προπονητικό μας κέντρο την παραμονή του αγώνα. Αυτό δεν σημαίνει πως θα το ακολουθήσουμε σε όλα τα ματς των Play Offs. Θα το κάνουμε τώρα και μετά θα κρίνουν οι παίκτες εάν αισθάνονται πως ξεκουράζονται καλύτερα εδώ ή στα σπίτια τους με τις οικογένειες τους».

Για την ΑΕΚ, τα ματς με την Ράγιο Βαγιεκάνο και το ντέρμπι της Κυριακής: «Η ΑΕΚ είναι η μοναδική ελληνική ομάδα που συνεχίζει στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις και αυτό είναι πολύ για εκείνους γιατί δείχνει πως τα πράγματα τα έχουν καλά και τους ανεβάζει σίγουρα την αυτοπεποίθηση. Παίζουν απέναντι σε μια ισπανική ομάδα η οποία βρίσκεται κάτω από τη μέση του βαθμολογικού πίνακα, ωστόσο είναι ένα πολύ καλό σύνολο με γρήγορους ποδοσφαιριστές και νομίζω πως θα είναι δύο παιχνίδια με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και παιχνίδια που θα δυσκολέψουν αρκετά την ΑΕΚ.

Τώρα για το μεταξύ μας παιχνίδι, νομίζω πως κανείς από τους δύο δεν πρόκειται να αλλάξει πάρα πολύ αυτό που κάνει. Και η ΑΕΚ νομίζω θα συνεχίσει με αυτόν τον τρόπο γιατί αυτός ο τρόπος την έχει φέρει έως εδώ. Δεν ξέρουμε ακριβώς αν θα παίξει με δύο επιθετικούς ή με ποιους δύο επιθετικούς γιατί στα τελευταία παιχνίδια κάνει αλλαγές, ωστόσο νομίζουμε πως δεν θα αλλάξει γενικότερα την εικόνα της».