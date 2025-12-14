Οι αρχικές ενδεκάδες στο Παναθηναϊκός-Βόλος (14/12, 21:00) έγιναν γνωστές. Ποιους επέλεξαν οι Ράφα Μπενίτεθ και Χουάν Φεράντο.

Αναλυτικά οι επιλογές των δύο προπονητών, για τις αρχικές ενδεκάδες στο Παναθηναϊκός-Βόλος:

Παναθηναϊκός (Ράφα Μπενίτεθ): Λαφόν, Καλάμπρια, Πάλμερ-Μπράουν, Τουμπά, Κώτσιρας, Σιώπης, Τσιριβέγια, Μπακασέτας, Τετέ, Ζαρουρί, Ντέσερς

Βόλος (Χουάν Φεράντο): Σιαμπάνης, Μύγας, Χέρμανσον, Φορτούνα, Μαρτίνες, Κόμπα, Χουάνπι, Τριανταφύλλου, Λάμπρου, Μακνί, Τζόκα.