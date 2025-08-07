Όλα δείχνουν πως η υπόθεση Γιακουμάκης για τον ΠΑΟΚ οδεύει προς το τέλος της, μετά τις δηλώσεις του προπονητή της Κρους Ασούλ.

Μπορεί άπαντες στον ΠΑΟΚ να έχουν στο μυαλό τους τα ματς με τη Βόλφσμπεργκερ. Ωστόσο, η υπόθεση Γιώργος Γιακουμάκης παραμένει «ανοιχτό».

Ο «Δικέφαλος του Βορρά» είναι πολύ κοντά στο να δώσει τα «χέρια» με την Κρους Ασούλ για τον Έλληνα ποδοσφαιριστή.

Όμως, τελική συμφωνία δεν υπάρχει, καθώς το υψηλό συμβόλαιο του 30χρονου παίκτη είναι ένα «αγκάθι».

Σύμφωνα με τα ΜΜΕ του Μεξικού εισπράττει 2.8 εκατομμύρια τον χρόνο, χωρίς τα μπόνους και με τον ΠΑΟΚ να «κυνηγάει» τον δανεισμό του, πρέπει να βρεθεί η «χρυσή τομή».

Γεγονός, που δεν θα είναι απίθανο να συμβεί, μετά τις δηλώσεις του προπονητή της Κρους Ασούλ.

Ο Νικολάς Λαρκαμόν ήταν «αποκαλυπτικός» στη συνέντευξη Τύπου, πριν το ματς της ομάδας του με τους Κολοράντο Ράπιντς (07/08, 03:30).

Συγκεκριμένα, ο Αργεντίνος τεχνικός ανέφερε πως περιμένουν την αποχώρηση του Γιώργου Γιακουμάκη στις επόμενες ώρες. Μάλιστα, τονίζει πως τόσο ο ποδοσφαιριστής, όσο και το Κλαμπ του Μεξικού επιθυμούν αυτήν την εξέλιξη.

Οι συζητήσεις ανάμεσα στις δύο πλευρές αφορούν δανεισμό για έναν χρόνο, με προαιρετική οψιόν αγοράς, που θα είναι περίπου στα 4.500.000 ευρώ.

🚨🇬🇷 Greek side PAOK sent an official bid to Cruz Azul for Giakoumakis, talks are underway. pic.twitter.com/BCk8T651ZW — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 5, 2025

Για την ιστορία, ο Γιώργος Γιακουμάκης με τα χρώματα της Κρους Ασούλ μετράει 40 συμμετοχές, έχοντας εννέα τέρματα, αλλά και οκτώ ασίστ. Παράλληλα, η χρηματιστηριακή του αξία στο Transfermarkt είναι στα 7.000.000 ευρώ.

Αναλυτικά, τι ανέφερε ο Νικολάς Λαρκαμόν:

«Περιμένουμε να φύγει ο Γιακουμάκης. Είναι δική του και δική μας επιθυμία. Μόλις κενωθεί αυτή η θέση, υπάρχει η πιθανότητα να πάρει ο Τόρο».